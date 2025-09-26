Indonesia hacia la era neta de emisiones cero, preparándose para la inversión verde

Yakarta, Viva – Indonesia Comience a preparar pasos estratégicos hacia la época crucero bajas emisiones o emisión neta cero. Esto está en línea con el Acuerdo del Marco Cero NET IMO Net (IMO NZF) que fue aprobado en abril de 2025 y se aplicará a través de la Enmienda del Anexo VI Marpol a partir del próximo octubre.

Esta transformación se considera una oportunidad, así como un desafío para los sectores marítimos y comerciales relacionados.

En la discusión «Determinación de los pasos estratégicos de Indonesia en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el campo de envío» que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2025, la clasificación de la oficina de PT Indonesia (Persero) estuvo presente como una persona de recursos.

El director de operaciones comerciales de clasificación de BKI, Arief Budi Pema, dijo: «La presencia de BKI refleja un apoyo concreto para los esfuerzos de Indonesia en la formulación de una estrategia conjunta para enfrentar los desafíos de las transiciones hacia bajas emisiones», dijo en su declaración el viernes 26 de septiembre de 2025.

Al foro también asistieron el Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Arif Havas Oegrosano, Director de Desarrollo Económico y Ambiental del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tri Purnajaya y Diputado para el Control del Cambio Climático y el Gobierno del Valor Económico del Carbono del Ministerio de Medio Ambiente, IR. Ary Sudijanto, MSE.

Discutieron la estrategia de Indonesia para armonizar las regulaciones nacionales con estándares internacionales mientras mantienen la sostenibilidad del sector de envío.

Como archipiélago con más de 17,000 islas, el envío juega un papel vital en el comercio y la movilidad nacional. El gobierno ve oportunidades de inversión en barcos eficientes en energía, logística verde y servicios de consultoría de medición de emisiones, en línea con la preparación para la implementación de nuevas regulaciones.

También se espera que esta transformación mejore la calidad del aire, proteja los ecosistemas marinos y mejore la calidad de vida de la comunidad.

BKI enfatizó la importancia de los datos integrales relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero como base para la toma de decisiones. Con la participación cruzada de la institucional, Indonesia se dirige a reducir las emisiones en el sector de envío para que se ejecute, así como espacio abierto para innovaciones y nuevas oportunidades de negocios que apoyan la economía verde.

Este paso estratégico se considera una base importante para que el sector marítimo indonesio siga siendo competitivo a nivel mundial, al tiempo que cumple con el compromiso con el acuerdo de París y mantiene la sostenibilidad ambiental para las generaciones futuras.