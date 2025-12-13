Indonesia garantiza medallas en todos los números, clasificación de medallas de los SEA Games 2025

Yakarta, VIVA.co.id – Evento Juegos del MAR 2025 sigue siendo el principal imán para los lectores del canal deportivo VIVA.co.id durante todo el sábado 13 de diciembre de 2025. A partir de la oportunidad para que Indonesia vuelva a cosechar no una medalla en varias ramas líderes, la dinámica clasificación de medallas los estrechos vínculos con Vietnam y Tailandia, hasta la inspiradora historia del nadador Masniari Wolf, todo lo cual llamó la atención del público.

Sin olvidar que el calendario de semifinales de bádminton, que garantiza que Indonesia gane medallas en todos los eventos, es también el tema más buscado.

Aquí tienes un resumen de cinco novedades. más popular en el canal de Deportes VIVA.co.id.

El contingente indonesio tiene la oportunidad de aumentar su cuenta de medallas de oro el sábado, ya que varios atletas rojiblancos aparecerán en las finales y partidos decisivos de los SEA Games 2025.

Las oportunidades de oro de Indonesia están abiertas a través de varios deportes líderes que han contribuido consistentemente a los podios más altos, desde la natación, la escalada en roca, el levantamiento de pesas hasta las artes marciales.

En natación, Indonesia tiene el potencial de volver a tener éxito a través de una serie de eventos finales que se llevarán a cabo en la Autoridad de Deportes de Piscinas de Tailandia, en Bangkok.

Varios nadadores de primer nivel están programados para participar en las pruebas de mariposa, espalda y combinado individual, que anteriormente también sirvieron como fuente de medallas para Indonesia.

La rama de escalada en roca también abre oportunidades de oro a través de los números de velocidad masculinos y femeninos que competirán en la final en el Centro de Escalada Deportiva de Bangkok. Indonesia es conocida desde hace mucho tiempo como una de las principales potencias del Sudeste Asiático en cuanto a cifras de velocidad.

Las noticias sobre los SEA Games 2025 siguen en el punto de mira de los lectores Deportes EN VIVO durante todo el viernes 12 de diciembre de 2025. Lo más interesante es la actualización del medallero, donde Indonesia debe estar dispuesta a ser superada por Vietnam.

También hay noticias del contingente indonesio que ganó con éxito 8 medallas de oro en el tercer día de los SEA Games 2025.

Aquí están los cinco canales de deportes más populares resumidos por VIVA:

El contingente indonesio permanece en tercer lugar en la clasificación de medallas de los SEA Games 2025, el sábado 13 de diciembre de 2025, a pesar de que están a cuatro medallas de oro de Vietnam, que ocupa el segundo lugar.