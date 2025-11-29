Indonesia gana el campeonato general de los Juegos Escolares de la ASEAN 2025, la natación domina el premio de oro

Bandar Seri Begawan, VIVA – Indonesia se confirmó como campeona absoluta en el 14º evento. Juegos escolares de la ASEAN 2025 en Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. La prueba, que se extenderá hasta el 28 de noviembre, es un escenario para el dominio de los atletasestudiante atleta Indonesia, que tuvo un desempeño brillante en siete deportes.

El contingente rojiblanco consiguió un total de 93 medallas, de las cuales 42 son de oro, 30 de plata y 20 de bronce. La natación es la columna vertebral de los logros de Indonesia, ganando 22 medallas de oro. Después de eso, estuvo el pencak silat que aportó 11 de oro, seguido del bádminton con 5 de oro, el atletismo con 3 de oro y el wushu con 1 de oro.

Con este logro, Indonesia se aseguró la primera posición en la clasificación final de medallas, por delante de Tailandia, que ocupa el segundo lugar con una colección de 20 medallas de oro.

Jefe de Misión (CdM) Indonesia di ASG 2025Aziz Ariyanto, expresó su gratitud y orgullo por el desempeño de los estudiantes atletas. Dijo que estaba muy contento con este logro porque mostraba una mejora en comparación con el evento anterior, cuando Indonesia solo ocupó el segundo lugar.

«Estoy contento con este logro, hay una mejora, en el evento anterior quedamos segundos, pero este año logramos convertirnos en campeones absolutos», dijo Aziz en su comunicado oficial, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Aziz también expresó su agradecimiento a todos los atletas, entrenadores, funcionarios y directivos que evaluó que trabajaron duro para que Indonesia pudiera lograr los máximos resultados. Enfatizó que los atletas no deben volverse complacientes y continuar mejorando sus habilidades para poder sobresalir en el nivel senior.