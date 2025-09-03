Yakarta, Viva – New History nació en septiembre de 2025. Por primera vez, el pueblo indonesio tiene días oficialmente Seguridad El tráfico y el transporte por carretera nacional (LLAJ), que se conmemorará cada 19 de septiembre. Este impulso es un marcador de un compromiso serio del estado para hacer la seguridad del tráfico como una gran agenda de la humanidad.

Durante décadas, los esfuerzos para presentar los días de seguridad nacionales de LLAJ siempre han sido bloqueados. Se han surgido varios discursos y propuestas desde la década de 1980, pero nunca se han realizado realmente. Solo en 2025, bajo el liderazgo del jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri Inspector General de Policía Agus Suryonuroho, ese ideal finalmente se hizo realidad.

Este éxito no es solo así. El inspector general Agus Suryonugroho escoltó con una fuerte determinación de que el Plan General Nacional de Seguridad y Transporte de la Carretera del Tráfico no se detuvo como un documento de política, sino que realmente se implementó.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Una manifestación concreta de la implementación es hacer la seguridad como un movimiento nacional que se elimina en el calendario de la nación a través del Día Nacional de Seguridad LLAJ.

«La seguridad es el derecho de cada usuario de la carretera, y nuestra obligación compartida de protegerla. Con el Día Nacional de Seguridad de LLAJ, siempre se le recordará a la comunidad que la disciplina y la atención en el camino no son solo reglas, sino responsabilidades humanitarias», dijo Agus Suryonugroho.

Este impulso histórico nació gracias a la estrecha colaboración entre ministerios, instituciones y partes interesadas relacionadas. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, el Ministerio de Salud, PT Jasa Marga (Persero) TBK, PT Jasa Raharja, Académicos, la comunidad de observadores de seguridad, hasta que el mundo de los negocios se sienta juntos para construir un consenso nacional sobre la importancia de la seguridad vial. Esta sinergia hace los ideales que se han fallado durante décadas, finalmente realizados con éxito en 2025.

Flujos de apreciación amplia. Un apoyo similar provino de las filas del ministerio. El Ministro de Transporte llamó al Día Nacional de la Seguridad de LLAJ como un paso monumental que une a todos los interesados ​​para construir una cultura de seguridad.

Mientras que el Ministro de Obras Públicas enfatizó la importancia de la calidad de la infraestructura de carretera segura, y el Ministro de Salud destacó el papel de los servicios de emergencia y los hospitales para ahorrar víctimas de accidentes.

Este registro histórico no solo fortalece la posición Korlantas La Policía Nacional como la primera guardia de la seguridad del tráfico, pero también talló el nombre del inspector general Agus Suryonugroho como una figura importante detrás del nacimiento de este gran hito.

Se espera que el Día Nacional de la Seguridad de LLAJ sea un impulso de reflexión, educación y consolidación de todos los interesados, gobierno, académicos, mundo de los negocios, comunidad, para la comunidad en general, para reducir los accidentes y salvar vidas.

Por lo tanto, septiembre de 2025 no solo se registró como el mes de conmemoración del primer Día Nacional de Seguridad LLAJ, sino también como un punto de inflexión en el pueblo indonesio para ver la seguridad en el camino como una prioridad conjunta.