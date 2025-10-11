Indonesia excluye a los atletas israelíes del campeonato mundial de gimnasia







Indonesia no emitirá visas a los atletas israelíes para el próximo campeonato mundial de gimnasia artística en Yakarta, dijo un ministro el jueves, citando el apoyo de la nación a los palestinos.

Se espera que el evento, programado del 19 al 25 de octubre en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, cuente con la participación de más de 500 atletas de 79 países. Según se informó, entre los que competirían se encontraban atletas israelíes, pero el ministro coordinador de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Yusril Ihza Mahendra, dijo que el gobierno no les permitiría la entrada.

«El gobierno indonesio tiene una postura firme de que no tendrá ningún contacto con Israel hasta que Israel reconozca la existencia de una nación libre y soberana. Palestina«, dijo Yusril en un comunicado. Indonesia no tiene vínculos formales con Israel, pero los ciudadanos israelíes o sus patrocinadores, como empresas con sede en Indonesia o ciudadanos indonesios, pueden solicitar una visa de corto plazo bajo el procedimiento de «visa de llamada». Los ciudadanos israelíes con doble pasaporte también pueden ingresar a Indonesia usando su otro pasaporte.

El ministro de Inmigración y Correcciones, Agus Andrianto, dijo el jueves al medio local Kompas.com que la medida se produjo tras una solicitud formal de la Federación Indonesia de Gimnasia. Andrianto confirmó la decisión a la AFP, sin dar más detalles. La federación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En julio de 2023, Indonesia se retiró de la organización de los Juegos Mundiales de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) tras la controversia sobre la participación de Israel. En marzo de ese año, Indonesia perdió los derechos de sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA después de que dos gobernadores se opusieran a la participación de Israel.

