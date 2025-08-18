Indonesia está lista para controlar el cielo con 100 aviones de combate súper sofisticados, el primer Rafale tiene ‘Showcase’

Yakarta, Viva – Indonesia ahora está al borde de cambios importantes en el poder aéreo nacional. El ejército del aire del país ya no es el viento, el hecho de que la modernización se está llevando a cabo.

Avión de combate de Rafale De primer pedido Soy Se ha completado, y su apariencia espectacular es una prueba de que la nueva era ha llegado.

Los medios de comunicación chinos incluso dijeron que Indonesia operará más de 100 aviones de combate modernos en el futuro, un salto cuántico en la historia de la defensa aérea de la nación que cambiará el panorama estratégico de la región. Peamos más en los hechos y los últimos desarrollos en el equipo de defensa de aviones de combate indonesios.



Viva militar: avión de combate francés, Dassault Rafale

Rafale completó por primera vez

Media News QQ declaró en el artículo el 9 de agosto de 2025 que «el primer avión de combate Rafale-B de Indonesia se lanzó desde la fábrica de Dassault», lo que indica que la orden de Indonesia ha alcanzado la fase de producción final.

Manchado en Francia

Jet Rafale B con el número de serie T-0301 se vio en una prueba en las instalaciones de Dassault en Burdeos el 30 de julio de 2025. El informe Scramble confirmó la foto de esta primera prueba unitaria. (beitanusa.com)

Predicciones de envío y versiones prioritarias de dos asientos

El Scramble de los medios holandeses dijo que el primer envío de Rafale fue planeado a principios de 2026, con un Dassault supuestamente priorizando la versión de doble asiento para Indonesia.

Número de pedidos y potencial adicional

El contrato inicial firmado el 10 de febrero de 2022 fue para 26 unidades de Rafale C (asientos individuales) y 16 Rafale B (asientos dobles), un total de 42 aviones. El acuerdo inicial entre el presidente Macron y el presidente Prabowo en mayo de 2025 abrió la opción de agregar órdenes.

Además de Rafale, Indonesia ha firmado un memorando de entendimiento con Boeing para la compra de 24 Jet F-15EX (agosto de 2023), un contrato para 48 Kaan fabricados por Turquía, así como un desarrollo conjunto de Jet KF-21 Boramae (Corea del Sur). Esto muestra una significativa estrategia de diversificación de equipos de defensa aérea.



Firma de compromiso de MOU para comprar 24 unidades de aviones de combate F-15EX.

El número de aviones de combate modernos es de más de 100 unidades

Otros cuentan con 42 Rafale, 24 F-15ex, y posiblemente hasta 48 Kaan y tal vez KF-21, agregan el número de flotas de aviones modernas indonesias puede exceder las 100 unidades

La última variante de Rafale F4 ordenada por Indonesia ofrece la capacidad de fusión sensor, Radar AESA con un rango de detección más amplio, así como la compatibilidad de los misiles remotos de Meteor, ofrece una ventaja significativa en los ataques anteriores contra posibles amenazas enemigas.