Indonesia es un objetivo fácil para el proveedor de Judol, PPATK enfatiza que debe librarse juntos

Yakarta, Viva – Centro de informes y análisis de transacciones financieras (Ppatk) afirmar que el juego en línea (en línea) es una amenaza nacional que debe librarse juntas. Incluso ahora se considera que se transformó en una emergencia nacional.

El jefe de Ppatk Ivan Yustiavandana dijo que su partido estimó el valor de la transacción de las actividades de juego en línea a fines de 2024 tenía el potencial de tocar el RP999 billones e incluso podría penetrar en Rp1,100 billones si no hubo una fuerte intervención de las agencias del gobierno y la aplicación de la ley.

«Indonesia es un objetivo fácil para el proveedor de Judol. De hecho, ya hay casos de estudiantes que se suicidaron debido a la deuda de juego y un padre que vendió bebés debido a la adicción», dijo Ivan en un diálogo con el tema ‘Estrategia nacional que lucha contra los crímenes financieros’ en Jakarta, martes 5 de agosto, 2025.

Explicó que PPATK destacó la facilidad de acceso a plataformas de juego en línea que ahora solo se pueden hacer con teléfonos móviles. Además, hay varios cuenta Original pero falso (asfalto) comprado a través de la web oscura o la plataforma en línea ilegal para oscurecer la identidad de los perpetradores y ocultar el flujo de dinero dentro y fuera.



Bareskrim Polri asaltó una de las ubicaciones de las redes de juegos de azar en línea Foto : muelle. Dittipidum bareskrim polri

Por otro lado, Ivan reveló que el fenómeno de comprar y vender cuentas bancarias es uno de los contribuyentes masivos al delito financiero. En las redes sociales, los foros oscuros y las aplicaciones de mensajería cifradas, las ofertas de la cuenta bancaria de Rife en nombre de los demás, completos con identidades falsas.

La cuenta, dijo, se usó para transacciones ilegales, como fondos de juego, fraude en línea, lavado de dinero o lavado de dinero cruzado. En solo minutos, cualquiera puede comprar una cuenta en línea. Esta condición se ve exacerbada por la falta de educación digital y financiera en la comunidad y el sistema débil de detección temprana en algunas instituciones bancario.

Como respuesta concreta, PPATK junto con los bancos socios han llevado a cabo el proceso sospechoso de identificación, bloqueo e informar una cuenta pasiva.

Explicó que la acción se llevó a cabo refiriéndose a las instrucciones de la ley (ley) sobre delitos de lavado de dinero (TPPU) y la ley bancaria, que dio la autoridad a PPATK para analizar y proporcionar recomendaciones a las autoridades relacionadas con transacciones sospechosas.

Se aseguró de que todas las cuentas pasivas asignadas se hayan devuelto a sus respectivos sistemas bancarios y ahora estén a través de la diligencia debida del cliente (CDD) y la verificación adicional (EDD).

«Todos nuestros pasos están de acuerdo con la ley. No narran como una forma de privación, esta es una forma de protección del sistema financiero estatal de la infiltración de dinero ilícito», dijo.



Ubicación de juego en línea Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Además, PPATK enfatizó que en la guerra contra los crímenes financieros, la colaboración entre las instituciones era muy vital. Sin el apoyo de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Bank Indonesia, la policía, la oficina del fiscal e instituciones bancarias, continúa Ivan, PPATK es imposible de enfrentar crímenes cada vez más sofisticados hoy.

No solo eso, se dijo que él también era el papel de la comunidad no era menos importante, por lo que se enfatizó la importancia de la educación financiera digital y la conciencia pública para no abrir descuidadamente una cuenta en nombre de los demás o alquilar su identidad a terceros.

«Ya no solo podemos trabajar reactivamente, debemos ser proactivos y preventivos. Los sistemas de informes, la detección de tecnología y el trabajo de inteligencia financiera deben ser sinergias», dijo Ivan. (Hormiga)