Indonesia es un mercado estratégico, SDLG Indonesia está iniciando la innovación de productos para la construcción a las minas

Yakarta, Viva – fabricante de máquinas de construcción y minería International, SDLG Indonesia Machinery enfatiza su compromiso a largo plazo en Indonesia presentando innovaciones tecnológicas, soluciones sostenibles. Así como una serie de la última generación de máquinas para industria Construcción y minería.

Esto fue transmitido por Jack Fu Director de SDLG Indonesia Machinery, en la exposición minera de Indonesia en 2025 en la Expo Internacional de Yakarta (JIEXPO).

«Indonesia es un mercado estratégico para SDLG. A través de la minería de Indonesia 2025, enfatizamos el compromiso de presentar soluciones confiables, innovadoras y sostenibles para apoyar a la industria minera en el país», dijo Jack Fu a partir de su declaración, el martes 18 de septiembre de 2025.

El compromiso se mostró mediante el lanzamiento de dos nuevos productos en ese momento, a saber, el E6900H y L980HEV. Construida en la última plataforma de la serie H, la E6900H está equipada con un marco fortalecido, un cubo minero especial, así como sistemas electrohidráulicos completos que aumentan la precisión, la capacidad de respuesta y la eficiencia.

Luego, como un gran cargador de energía, L980HEV se convirtió en un hito importante en la innovación sostenible. Esta máquina utiliza una batería de 423 kWh que es capaz de funcionar hasta seis horas sin emisiones, con un sistema de carga rápida de CC para mantener la productividad.

423 kW instaló energía con salida máxima de 614 kW y capacidad de cubo de 3.6-7.0 m³ lo hace confiable para un trabajo pesado. La cabina ergonómica, el sistema de control intuitivo y la alta estabilidad aseguran la comodidad y la seguridad de los operadores.

«El lanzamiento de E6900H y L980HEV refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, al tiempo que apoya al sector infraestructura Y la minería indonesia enfrenta un crecimiento a largo plazo «, agregó Jack Fu.

Además de los dos productos más nuevos, SDLG también exhibe otras líneas de productos como excavador, cargador, calificador, topo, rodillo, Y retroceso. La compañía es conocida por su confiabilidad de compromiso en acción a través de servicios fuertes después de las ventas y soluciones ecológicas.

Como una forma de agradecimiento, SDLG celebró una noche de apreciación del cliente en el Grand Mercure Yakarta Kemayoran el día anterior a la exposición, para fortalecer las relaciones con clientes y socios, así como abrir oportunidades para futuras colaboración de proyectos.

«Esto es parte de la misión SDLG para continuar fortaleciendo las relaciones con los clientes en Indonesia, que es uno de los mercados globales más importantes para las empresas», dijo Jack Fu.