Indonesia es la audiencia, el jugador de tenis estadounidense está controlando el campeonato de tenis mundial masculino final

VIVA – Indonesia debe estar dispuesta a ser solo un espectador en el Campeonato Mundial Mundial de Menman 2025. La fiesta final está completamente controlada jugador de tenis De los Estados Unidos, Alexander Chang y Lucca Liu.

Los dos representantes del país del tío Sam aseguraron con éxito boletos a la cima del partido después de deshacerse de sus oponentes en las semifinales. Lucca Liu tuvo que luchar contra tres sets antes de vencer al tenista rumano, Vladislav Melnic. En un duelo feroz durante 2 horas 37 minutos, Liu ganó 7-6 (3), 2-6 y 6-3.

Mientras tanto, Alexander Chang parecía más dominante. El jugador de tenis zurdo detuvo al representante de Ecuador, Patricio Alvarado, a través del set recto 6-4, 6-2 en solo 1 hora 17 minutos.

«La final será emocionante porque ya conocemos los personajes y patrones del juego del otro. Es un desafío para mí», dijo Chang, quien también es conocido como el compañero de entrenamiento de Lucca Liu, así como un compañero dual. Jugador de tenis indonesioAnthony Susanto.

Desafortunadamente, no hay un representante indonesio que pueda penetrar en la parte superior. Anthony Susanto et al solo tuvieron problemas en el playoff UTR Pro Tennis Tour Bali Round para la carrera por el ranking.

El propio Anthony todavía puede proporcionar resultados positivos. Derrotó al tenista estadounidense, Stefan Menichella, con un puntaje de 6-4, 6-4. Estos resultados mantienen la oportunidad de mejorar la clasificación en el torneo con un premio total de USD 20,000.

La victoria de Anthony fue seguida por Renaldi Aqila Salim, quien derrotó al representante indio, Ajay Malik, 6-3, 6-2. Mientras que Tegar Abdi Satrio Wibowo también frustró con éxito el tenista irlandés, Cian Meguire, 7-6 (3), 7-5.

Sin embargo, la lucha de los tenistas anfitriones sigue siendo limitado a la clasificación. Mientras que la etapa final del Campeonato Mundial de Tenis Menicular de Amman 2025 pertenece completamente al tenista estadounidense.