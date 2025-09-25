Indonesia es el primer mercado en la liberación de L8, dirigido a jóvenes consumidores

VIVA – Después de un exitoso debut global en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Indonesia fue elegida como el primer mercado global PasadoSubpraso de Chery.

Indonesia no solo es una ubicación introductoria, sino que realmente se ha convertido en el primer país que Chery creía que trae debuts mundiales al mercado automotriz. El gran potencial del mercado automotriz en el país y el entusiasmo de la comunidad de automóviles con estilos modernos es la principal consideración.

También saludó oficialmente al público en Indonesia al mantener un centro emergente exclusivo en el Atrium del Sur, Pondok Indah Mall 2, South Yakarta. Este evento tuvo lugar del 23 al 28 de septiembre de 2025 para introducir Después de L8Su primer SUV está listo para ser lanzado en Indonesia.

La presencia de este centro emergente muestra la gravedad de la floja en la construcción de la imagen de la marca, así como más cerca de los consumidores.

El presidente de PT Chery Sales de Indonesia, Zeng Shuo, dijo que en comparación con otros modelos de Chery, no pudo venir con una filosofía diferente. Los comentarios se hacen en respuesta a los consumidores que buscan un auto elegante, de moda y más que representa un auto de estilo de vida moderno. La apariencia de este automóvil está dominada por muchas curvas suaves que dan una impresión elegante y dinámica.

«Diseño ‘barato y elegante‘, con él es elegante, mucha curva de redondeo«Explicó, citado por Viva Automotive el jueves 25 de septiembre de 2025.

No solo aparece diferente en términos de diseño, Loose también trae innovación técnica. Esta submarca viene con una nueva plataforma que es más flexible. El lanzamiento se ha optimizado para tres opciones de fuentes de conducción, a saber, el motor con hielo, híbrido y bev.

«Debido a que esta es una nueva plataforma, se ha optimizado para ICE, enchufe híbrido y BEV. Por lo tanto, también habrá 3 trenza motriz«Explicó.

Esto distingue libre de otras líneas de productos en Chery que tienden a centrarse en una segmentación de un tren motriz. Con esta flexibilidad, está más listo para enfrentar las tendencias de electrificación que están creciendo en Indonesia y Global.

A través de los centros comerciales emergentes en Pondok Indah Mall 2, se introdujo para lanzar L8 como su primer modelo en Indonesia. Este SUV será un producto de apertura que representa una filosofía de diseño suelta, a saber, CHIC, elegantey lleno de estilo.

Desde el principio, lanzado se posicionó para atacar a los consumidores más jóvenes, a la moda y cuidar el estilo de vida. Según Zeng Shuo, «los consumidores están sueltos, lo vemos más de modaMás realista. Porque en el futuro, si la economía se desarrollará nuevamente, el automóvil es más para estilo de vida«, Dijo.

Como nueva marca, Chery prepara un paso serio para fortalecer la asistencia de la freelanza en Indonesia. Uno de ellos es presentando 10 distribuidores oficiales exclusivos que se venden específicamente, separados del concesionario de Chery.

Aunque todavía están en el mismo grupo, las operaciones sueltas serán completamente diferentes. Por lo tanto, se espera que tenga una identidad fuerte en el mercado indonesio, no solo el gran nombre de Chery «enganchando un viaje».