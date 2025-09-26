Indonesia es el mercado de activos criptográficos más populares en Asia Pacífico, este token sofisticado se ingresa oficialmente

Yakarta, Viva – comercio Un activo criptográfico ahora un hito importante para alentar la adopción de blockchain, ambos en Indonesia y a nivel mundial.

Este optimismo se refleja en el rápido desarrollo de los ecosistemas de activos criptográficos en el país, que registra un aumento de la adopción de hasta el 103 por ciento interanual (yoy) 2do más alto en Asia Pacífico, según informes Cade análisis.

Este crecimiento no es solo una coincidencia, sino que está impulsado por una serie de factores clave. Indonesia tiene el dominio de los jóvenes alfabetizados digitales, con más del 60 por ciento de la población menor de 40 años.

Junto con la penetración de teléfonos inteligentes e internet extenso, así como el creciente número de intercambios de cifrado con licencia local que presentan acceso a simbólico La adopción popular global global y criptográfica también se desarrolló rápidamente.

El número de inversores de activos criptográficos en Indonesia a partir de julio de 2025 alcanzó 16.5 millones de consumidores, un aumento de 4.11 por ciento en comparación con junio de 2025, que fue de 15.85 millones.

En términos de valor de transacción, a partir de julio de 2025 se registró en RP52.46 billones, volando un 62.36 por ciento en comparación con June, que registró Rp32.31 billones. Acumulativamente, el valor total de las transacciones de activos criptográficos durante este año ha alcanzado RP276.45 billones.

No solo eso, la claridad de las regulaciones a través de la Agencia de Supervisión de Comercio de Comerciales (BAPPEBTI) y la transferencia de supervisión a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de 2025, más la iniciativa del Gobierno en la alfabetización digital y «Digital Downinging» para preparar la Fuerza Laboral para enfrentar la Web3, la IA y las posiciones de Blockchain, aumentando la posición de innovación como una posición de innovación como una posición de innovación como una posición de innovación para la posición de innovación para el Mercado de la Estrategia para enfrentar la Web3, la IA y las posiciones de Blockchain, aumentando la posición de innovación como una posición de innovación como una posición de innovación como una posición de innovación para una posición de innovación para el Mercado de la Estrategia para que se enfrenten la Web3, la AI y las posiciones de BLOCKCHAIN. Red (PRONTO).

Por lo tanto, TokocryptoCrypto Asset Asset Trading Platform, anunció oficialmente el listado o la grabación de la pronto comercio el 17 de septiembre de 2025.

Este paso abre el acceso para los usuarios en Indonesia para probar uno de los proyectos de cadena de bloques modulares más sofisticados diseñados para presentar transacciones más rápidas, alta escalabilidad e interoperabilidad de la cadena cruzada (cadena transversal) sin obstáculos.

Pronto es una capa 2 de Ethereum compatible con la tecnología Solana Virtual Machine (SVM), desarrollada para superar las limitaciones de la escalabilidad y la interoperabilidad tradicionales.

Con la arquitectura SVM desacoplada, esta red puede procesar transacciones hasta 50 veces más rápido que los sistemas convencionales.

No solo eso, pronto presenta innovación Super Adoption Stack (SAS) que ahora ha apoyado a más de 20 proyectos líderes, incluidos Cytonic, Carv y Lucent Network.

Otra excelente característica es Sol X Ton Bridge, que ha registrado más de 15 mil transacciones de cadena cruzada con el volumen diario más alto de US $ 1.2 millones (Rp. 20 mil millones), basado en la investigación Vínculo (2025).

Tokocrypto presenta dos programas exclusivos para los usuarios. A través de pronto la lanzamiento de la lanzamiento, los usuarios tienen la oportunidad de obtener pronto token sin RP. 75 millones.

Además, también hay una pronto competencia comercial, que es una competencia comercial con un premio total de decenas de millones de rupias que se otorgará a los comerciantes con el mayor volumen de transacciones.

«La lista de Solana Optimistic Network (pronto) refleja nuestro compromiso de continuar trayendo las últimas innovaciones de blockchain a Indonesia. Con tecnología de acumulación modular y capacidades de cadena cruzada, pronto proporcionará nuevas experiencias para los usuarios, así como abrirá más oportunidades para la adopción de Web3 en Indonesia», dijo el CEO del CEO de Tokocrypto, Calvin Kizana en Jakarta, viernes 26 de septiembre, 2025.

«Indonesia tiene una comunidad dinámica criptográfica y se desarrolla rápidamente. Estamos seguros, la lista de pronto acelerará la adopción de la tecnología de cadena de bloques modular mientras abre nuevas oportunidades de innovación», dijo la CEO y cofundadora de Solana Optimistic Network, Joanna Zeng.