Indonesia es después de que el portaaviones italiano Giuseppe Garibaldi, el mapa marítimo de la ASEAN puede cambiar drásticamente.

Yakarta, Viva – El mapa del poder marítimo en el sudeste asiático tiene el potencial de experimentar cambios importantes. Marina (Marina (Tni al) Confirmó oficialmente la existencia de conversaciones con Italia con respecto al plan de adquisición portaaviones Armada italiana retirada ligera, Su giuseppe garibaldi.

Este paso se considera como un punto de inflexión estratégico para Indonesia y tiene el potencial de obligar a los países vecinos a revisar sus políticas de defensa marítima.

Asegúrese de que haya una discusión



VIVA militar: Almirante de Ksal Tni Muhammad Ali

Jefe de Gabinete de la Marina (Kasal) Almirante Muhammad Ali reveló esta noticia directamente en la inauguración Kri Brawijaya 320 En Tanjung Priok.

«Estamos explorando la adquisición de Garibaldi de Italia, y su esperanza puede fortalecer nuestra flota», dijo Ali, citado de Entre.

Esta declaración al mismo tiempo confirma la señal de que Indonesia se está preparando para unirse al grupo exclusivo de operadores de portaaviones.

Conozca a Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi no es un barco ordinario. Lanzado en 1985, este portaaviones de 14,000 toneladas fue el primer portaaviones italiano. Con una longitud de 180 metros, este barco está equipado con mazos Ski-Jump y cuatro turbinas de gas LM2500 que pueden alcanzar hasta 30 nudos.

Durante su mandato, Garibaldi una vez operó el avión de combate AV-8B Harrier II y un helicóptero antisubmarino. Este barco también está activo en una serie de grandes operaciones de la OTAN, incluida la Campaña Aérea de Kosovo de 1999, Intervención Libia 2011, con el apoyo de misiones en Afganistán.

Aunque es más pequeño que los supercores de los Estados Unidos o China, se ha demostrado que Garibaldi puede proyectar la energía aérea de manera efectiva. Esto lo convierte en una opción atractiva para Indonesia que necesita barcos flexibles con costos operativos más asequibles.

Un gran salto para Indonesia

Durante este tiempo, la Armada de Indonesia se centró más en la adquisición de Fregats, Corvets y Amfibios. La presencia de un portaaviones cambiará el estado de Indonesia a la Armada de aguas azules, que es una marina con la capacidad de proyección de fortaleza mucho más allá de las aguas nacionales.

Además de las operaciones de combate, Garibaldi también se puede utilizar en operaciones distintas de la guerra (OMSP), como las patrullas de seguridad marítimas, la asistencia humanitaria, la gestión de desastres.

Sin embargo, si la situación es urgente, este barco permanece listo para ser utilizado para la misión de combate completa.

Impacto regional significativo

Si la adquisición se realiza, la estabilidad regional ASEAN potencialmente sacudido. Hasta ahora, no hay un país del sudeste asiático que opere portaaviones activas.

La presencia de Garibaldi le dará a Indonesia una excelencia simbólica y práctica, al tiempo que fortalece la posición como el principal proveedor de seguridad en la ASEAN. Los países vecinos como Malasia, Singapur, Vietnam, a Filipinas, probablemente revisen su estrategia de defensa.

En términos más generales, este portaaviones puede aumentar el poder de negociación de Indonesia en la diplomacia de defensa regional.

Desafíos de integración

Aunque la oportunidad es grande, el proceso de integración de este barco no es fácil. Garibaldi fue diseñado originalmente para aviones de combate STOVL (despegue corto y aterrizaje vertical) como Harrier o F-35B. Indonesia todavía no tiene un avión con esa habilidad.

Por lo tanto, es probable que este barco funcione como helicóptero y portaaviones UAV. Sin embargo, su papel sigue siendo estratégico, especialmente para las patrullas marítimas, las misiones antisubmarinas y humanitarias en las islas.

Además, todavía hay otros desafíos que deben enfrentarse, que van desde la modernización de sensores y sistemas de guerra electrónica, capacitación en la tripulación de cubierta de vuelo, hasta el apoyo de la infraestructura logística de soporte.