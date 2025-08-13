Indonesia envió 800 toneladas de asistencia alimentaria a la ropa para los gazans, a través del método de caída de aire

Yakarta, Viva – El Ministerio de Defensa (Kemhan) da alivio Logística para las víctimas de la guerra en Gaza a través de métodos caída de aire o dejó caer del avión de transporte de Hércules propiedad de TNI Au, miércoles.

El Secretario General del Ministerio de Defensa (Letjen) Tni Tri Budi Utomo explicó que la asistencia que se enviará desde la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma hoy pesa 800 toneladas, que consiste en alimentos, medicamentos para la ropa para los residentes en Gaza.

«Con suerte, toda la asistencia será utilizada por todas las personas en Gaza», dijo Tri durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea de Halim Perdanakusuma, el miércoles.

Secretario General del Ministerio de Defensa (Letjen) Tni Tri Budi Utomo

Tri explicó que este envío era parte de la misión de paz realizada por Indonesia. Este tampoco es el primer envío realizado.

Anteriormente, el TNI había enviado asistencia logística con el mismo método a varios lugares en Gaza.

Tri continuó, en esta entrega, el TNI cooperará con el ejército jordano. Más tarde, Jordan proporcionará información sobre la ubicación de la logística.

Según la información recibida por el TNI de Jordan, hubo 10 puntos seguros en la región de Gaza que sería la ubicación de la caída de la ayuda.

«La ubicación ha sido revisada y estéril y sobre su seguridad. Por lo tanto, han preparado puntos caída de aire«Bueno», dijo Tri

TRI también respondió a preguntas relacionadas con la posibilidad de esfuerzos de prevención experimentados por el TNI por los militares Israel Al enviar la ayuda.

«Entonces, del 1 de agosto al 24 de agosto, Israel ha abierto específicamente para esta asistencia. Por lo tanto, Israel nos proporciona gratis para que nos brindemos asistencia», explicó TRI

Con estos refuerzos, Tri espera que los residentes que son víctimas de la guerra en Gaza puedan ser ayudados a sobrevivir. (Hormiga)