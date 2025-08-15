Indonesia debe mantenerse en medio de una tormenta de conflicto global

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. enfatizó que Indonesia no solo debería ser un espectador en medio de calentar la situación del mundo. Según él, en la era multipolar que es hoy, la posición estratégica de Indonesia es muy importante para garantizar que los intereses nacionales se mantengan en medio de una guerra comercial, conflicto geopolítico, crisis climática y energética, a la interrupción tecnológica.

Leer también: Frente a Prabowo, Puan reveló el Ministerio de Derecho al DPR sobre la eficiencia del presupuesto



Puan transmitió esto en una introducción del discurso al juicio con el DPR-DPD RI en 2025 en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«En el mundo multipolar actual, Indonesia debe colocarse estratégicamente para luchar por los intereses nacionales en los foros internacionales, que van desde cuestiones ambientales, económicas y geopolíticas, comercio global, hasta una gobernanza mundial más justa», dijo Puan.

Leer también: Puan está listo para ‘rociar’ ministros que no llevan a cabo la visión del presidente



Consideró que Indonesia, como muchos otros países, ahora se encuentra en medio del vórtice de las corrientes globales. Por lo tanto, toma un punto de apoyo resistente y una dirección clara para que la nación pueda ganar los intereses del estado mientras mantiene los ideales de independencia.

«La base de la soberanía no solo significa mantener los límites, sino que también garantizar la dirección de la política exterior y la economía nacional se determina de forma independiente», dijo.

Leer también: Sra. Soroti Problemas, así que mira a la gente, las regalías reales de las regalías de los derechos de autor de la canción



Apoye las llamadas mundiales de paz

Senada con señora, jefe MPR RI Ahmad Muzani también enfatizó la importancia de la actitud firme de Indonesia en el ámbito político extranjero, especialmente relacionado con los problemas humanitarios. En la introducción a la sesión anual del MPR RI en 2025, Muzani expresó su total apoyo a los pasos del presidente Prabowo Subianto, quien consistentemente solicitó la paz mundial en foros internacionales, incluido el apoyo a la independencia palestina.

«El MPR dio la bienvenida a los esfuerzos llevados a cabo por el presidente Prabowo Subianto, quien siempre pidió la paz en foros internacionales sobre el nuevo gobierno mundial, incluido su apoyo a la independencia palestina», dijo.

Muzani recordó que el partidismo de Indonesia en la lucha por la independencia palestina no era nueva. Este principio ha sido enraizado desde la Conferencia Asiática-Africana (KAA) y el movimiento de no alineación que se ha convertido en un monumento de diplomacia internacional e inspiración para muchos países en desarrollo.