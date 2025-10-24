Indonesia-Brasil fortalecen la cooperación estratégica en los sectores de energía y minería

Jacarta – El gobierno de Indonesia continúa fortaleciendo su posición en el escenario internacional a través de la cooperación estratégica en el sector. energía y recursos minerales (EMR). El último acuerdo se alcanzó de forma conjunta Brasilun país grande en el hemisferio sur que tiene una visión similar en la lucha por la independencia energética y el bienestar de las personas.

Este momento histórico ocurrió durante la visita de Estado del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al Palacio Merdeka, en Yakarta, el jueves (23/10). En esta ocasión, el presidente indonesio Prabowo Subianto y el presidente Lula da Silva presenciaron la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento (MoU) en el sector ESDM entre los dos países.

El Presidente Prabowo expresó su agradecimiento por la visita del Presidente Lula, al tiempo que enfatizó la importancia de la posición de Brasil como socio estratégico de Indonesia en el Sur global.

«Consideramos a Brasil como un líder muy importante en el Sur, en el hemisferio sur, un líder de los países en desarrollo. Tenemos los mismos antecedentes, somos países grandes», dijo el presidente Prabowo.

Mientras tanto, el Presidente Lula evaluó que Indonesia y Brasil tienen la misma visión en el fortalecimiento de la solidaridad entre los países en desarrollo. También enfatizó el compromiso de los dos países para ampliar la cooperación, no sólo en el sector energético, sino también en tecnología y comercio justo.

«Vine aquí con grandes esperanzas de renovar nuestra asociación estratégica, establecer nuevos acuerdos, no sólo comercio bilateral, sino también invertir en cosas nuevas como inteligencia artificial, centralización de datos, profundizar los vínculos científicos y tecnológicos y, lo más importante, tener una política comercial equilibrada entre ambos. Esta política debe ser mutuamente beneficiosa», dijo Lula.

El acuerdo fue firmado por el Ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. Bahlil Lahadalia y el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, presenciados por los dos jefes de Estado.



Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia

Bahlil calificó esta colaboración como un paso importante para fortalecer las relaciones estratégicas entre dos grandes países ricos en recursos naturales.

«La firma de hoy del MoU marca un nuevo capítulo muy estratégico para la cooperación entre Indonesia y Brasil. Somos dos grandes países ricos en recursos naturales. Este es un compromiso para fomentar resultados concretos y mutuamente beneficiosos en los sectores de energía y minería», dijo Bahlil.