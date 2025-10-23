Indonesia-Brasil firman 8 memorandos de entendimiento en los campos de energía y ciencia y tecnología

Jacarta – El Presidente Prabowo Subianto recibe la visita de Estado del Presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka, jueves 23 de octubre de 2025.

En esa ocasión Prabowo dijo Indonesia y Brasil son dos países que han experimentado mejoras en el sector económico. Por ello, cree que siempre hay que mejorar las relaciones entre ambos países.

«Nosotros, los dos países, somos dos nuevas potencias económicas que están en continuo crecimiento, somos dos potencias del sur global, por lo que la cooperación entre Indonesia y Brasil tiene un significado estratégico y ambos consideramos que esta relación es muy importante», dijo Prabowo.

«Después de intensos debates, estamos decididos a fortalecer esta relación y seguir mejorando en todos los campos», continuó.

Reunión bilateral del presidente Prabowo con el presidente brasileño Lula Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo dijo que Indonesia estaba mejorando cooperación en el comercio con Brasil. Luego, Indonesia también estudiará ciencia y tecnología con Brasil, especialmente en el campo de la agricultura.

«En el campo de la agricultura están muy avanzados, también queremos tener buenas relaciones en ese campo. Luego, en el campo de la defensa, también tienen una industria de defensa muy avanzada, también hemos estado usando varios equipos de defensa de Brasil durante bastante tiempo, los estamos usando y planeamos continuar aumentando la cooperación aquí».

Prabowo fue testigo de varias firmas de memorandos de entendimiento o Memorando de Entendimiento (MoU) entre los gobiernos de Indonesia y Brasil, aquí está la lista:

1. Firma e Intercambio de Memorando de Entendimiento y Memorando de Entendimiento Mutuo entre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia y el Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa del Brasil en materia de Cooperación Energética y Minera.

2. Memorando de Entendimiento Mutuo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la República de Indonesia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Federal del Brasil sobre Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación

3. Memorando de entendimiento mutuo entre la Agencia de Cuarentena de Indonesia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República Federal del Brasil sobre cooperación en medidas y certificación sanitarias y fitosanitarias

4. Memorando de entendimiento entre la Agencia Central de Estadísticas de Indonesia y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística sobre cooperación en el campo de la estadística