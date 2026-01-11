Indonesia bloquea a Grok debido a la pornografía deepfake

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) cancela temporalmente el acceso a la aplicación Grok propiedad de Elon Musk como medida para proteger a las mujeres, los niños y a toda la comunidad del riesgo de difundir contenidos pornográficos falsos producidos por tecnología de inteligencia artificial (inteligencia artificial o inteligencia artificial/AI).

El Ministro de Comunicaciones y Tecnología, Meutya Hafid, afirmó que esta política se tomó como una forma de responsabilidad del Estado en el mantenimiento de un espacio digital que sea seguro, ético y respete los derechos humanos (HAM).

«El gobierno considera la práctica de deepfakes sexuales no consentidos como una grave violación de los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital», afirmó en Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Según él, el uso de tecnología de inteligencia artificial para crear y distribuir contenido pornográfico falso sin el consentimiento de la parte objeto es una forma de violencia digital cuyo impacto puede ser perjudicial para las víctimas psicológica, social y jurídicamente.

Meutya Hafid también explicó que el corte del acceso a Grok fue temporal y se llevó a cabo como medida preventiva y correctiva.

El gobierno debe garantizar que todas las plataformas digitales que operan en Indonesia tengan mecanismos de seguridad adecuados para que no se utilicen para producir o difundir contenidos prohibidos.

Además de cancelar el acceso, Kemkomdigi también ha solicitado a la Plataforma

Esta aclaración es necesaria para explicar los impactos negativos del uso de Grok, así como las medidas de mitigación que se tomarán para evitar que se repita el uso indebido de esta tecnología.

«Preguntamos

Kemkomdigi ejerce su autoridad según lo regulado en el Reglamento Número 5 de 2020 del Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información sobre Operadores Privados de Sistemas Electrónicos.

En este reglamento, en particular en el artículo 9, todo Operador de Sistemas Electrónicos (PSE) está obligado a garantizar que el sistema electrónico que administra no contenga, facilite o difunda información electrónica y/o documentos electrónicos que estén prohibidos por las normas legales.

Como se sabe, Grok ha atraído fuertes críticas de varios grupos de todo el mundo porque permite a los usuarios crear imágenes pornográficas.