Indonesia bajó 3 representantes, Anthony inmediatamente pisó el gas en UTR PTT

VIVA – Campeonato tenis El Campeonato Mundial de Hombres Internacional de Amman 5, sexta y séptima serie, se celebró oficialmente nuevamente en el área de Turismo de Tenis de ITDC, Nusa Dua, Bali.

Leer también: Perfil de Janice Tjen, una exitosa jugadora de tenis indonesia para terminar 21 años de espera en el Grand Slam



El prestigioso torneo que ingresó al calendario de la gira de tenis mundial de ITF había celebrado cuatro series del 21 de julio al 17 de agosto de 2025. Ahora, la competencia continúa con la serie 5, 6 y 7, que se juega del 25 de agosto al 14 de septiembre.

Para la quinta serie, el torneo viene con la etiqueta Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT) y proporciona un premio total de USD 20 mil. Hasta 20 jugador de tenis El hijo de 11 países, incluida la anfitriona de Indonesia, participan.

Leer también: La tenis indonesia Janice Tjen Shakes World Tennis



El formato de coincidencia utiliza el sistema Round Robin. Cada grupo contiene 5 jugadores de tenis, de modo que cada jugador juegue cuatro partidos en la ronda preliminar. Indonesia misma presentó a tres representantes: Anthony Susanto, Tegar Abdi Satrio Wibowo y Renaldi Aquila Salim.

En el partido inaugural del Grupo B, un duelo fue presentado por otros representantes rojos y blancos. Anthony Susanto se enfrentó a su junior, Renaldi Aquila Salim.

Leer también: Janice Tjen se clasificó para la ronda principal del US Open 2025, terminando los 21 años esperando a Indonesia en el Grand Slam



El partido fue apretado, pero la experiencia de Anthony, que también es miembro del equipo de la Copa Davis Indonesia, habló mucho. Anthony ganó dos sets directos con un puntaje de 7-6 (desempate 0) y 7-5. El partido se terminó en 1 hora 47 minutos.

Después de la victoria, Anthony afirmó que este resultado fue una capital importante para ver la próxima pelea.

«Este es un buen primer paso para que aumente la confianza en enfrentar a los próximos oponentes en la etapa del Grupo B», dijo Anthony.

Tegar no pudo mantener el impulso

Mientras tanto, otro representante indonesio, Tegar Abdi Satrio Wibowo, no ha podido lograr resultados positivos en el partido inaugural del Grupo A. frente al jugador de tenis estadounidense, Stefan Manichella, Tegar, en realidad tuvo un superior con una puntuación de 6-1 en el primer set.

Desafortunadamente, el rendimiento disminuyó en los siguientes dos conjuntos. Tegar finalmente perdió por puntajes de 2-6 y 6-7. El partido también tuvo lugar bastante apretado con una duración de 1 hora 47 minutos.

Esta quinta serie recibió una gran apreciación de los jugadores y los organizadores. Las instalaciones completas en el área de NUSA Dua Bali se consideran muy solidarios del funcionamiento suave del torneo.

Esto fue transmitido por Lani Sardadi, el organizador de la gira de tenis de tenis de tenis universal y directora del campeonato mundial masculino del torneo Amman.

«UTR Pro Tennis Tour en NUSA Dua Bali nos hace satisfechos. Las instalaciones son muy completas y apoyan el funcionamiento sin problemas de la implementación. Por lo tanto, ya no traemos el torneo de director desde el exterior. Los organizadores en Indonesia ya no traemos el Torneo Director.