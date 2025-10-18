Indonesia avanza llena de optimismo tras un año de liderazgo de Prabowo-Gibran

Jacarta – Entrando en un año de liderazgo presidencial Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, optimistas sobre el futuro Indonesia cada vez más fuerte.

Varios logros economíasocial y la diplomacia confirmaron que las bases del desarrollo estaban sentadas gobierno Actualmente, ha logrado fortalecer la resiliencia nacional y al mismo tiempo expandir la influencia de Indonesia en el escenario global.

Perdana Wahyu, economista del Gran Instituto y profesora FEB de la Universidad YARSI, evaluó que el desempeño económico de Indonesia durante el año pasado mostró logros extraordinarios.

Según él, la disminución de la tasa de pobreza al 8,47 por ciento en marzo de 2025 es una prueba concreta de que la dirección de la política económica del gobierno de Prabowo-Gibran avanza por el camino correcto. Dijo que esta cifra era el logro más bajo desde la crisis monetaria de 1998.

«La lucha de Indonesia contra la pobreza ha alcanzado su punto máximo. Esto es una prueba de que las políticas fiscales y sociales del gobierno están funcionando eficazmente», dijo Perdana Wahyu en su declaración del sábado 18 de octubre de 2025.

Perdana también destacó el crecimiento económico que alcanzó el 5,12 por ciento, superando las expectativas de muchos grupos. Dijo que este logro había causado debate entre los economistas, pero los resultados mostraron que el programa gubernamental había logrado estimular el consumo interno, la inversión y la productividad nacional.

«Este crecimiento es bastante extraordinario», añadió.

Además, evaluó que las políticas de estímulo fiscal lanzadas recientemente por el gobierno, como la liquidez adicional de 200 billones de IDR y la asignación de 30 billones de IDR para asistencia directa en efectivo (BLT) y el programa nacional de pasantías, tendrán un impacto positivo en la economía en el futuro próximo.

Según simulaciones del Great Institute, se prevé que esta política podrá aumentar el crecimiento económico entre un 0,4 y un 0,58 por ciento en los próximos seis meses.

Mientras tanto, Angel Damayanti, profesor de la Universidad Cristiana de Indonesia (UKI) y experto en relaciones internacionales, evalúa que la dirección de la política exterior del presidente Prabowo también fortalece la posición de Indonesia ante los ojos del mundo.

Dijo que la diplomacia económica era un paso estratégico que había producido resultados concretos.

«La visita del presidente Prabowo a varios países al comienzo de su reinado generó un potencial de inversión de alrededor de 380 billones de rupias. Esto demuestra que la diplomacia económica de Indonesia es cada vez más eficaz y productiva», explicó Angel.

Además de la diplomacia económica, Angel también destacó el progreso de Indonesia en la diplomacia de paz global. Dijo que cada vez se reconocía más el compromiso del Presidente Prabowo de luchar por la justicia y la paz mundial.