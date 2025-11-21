Indonesia apunta a 85 medallas de oro en los SEA Games de 2025 y 996 atletas listos para competir en Tailandia

Yakarta, VIVA – Indonesia está preparando una gran fuerza para competir en Juegos del MAR 2025 Tailandia. Un total de 996 atletas serán enviados con el objetivo de ganar 85 medallas de oro para asegurar los tres primeros puestos en el mayor evento deportivo del Sudeste Asiático que tendrá lugar el próximo diciembre.

Ministro de Juventud y Deportes, Erick ThohirDestacó que el objetivo de 80 a 85 oros era un objetivo realista después de realizar una evaluación exhaustiva de los logros potenciales de cada deporte.

«Si ganamos 80 medallas de oro (80-85 de oro), ese es el mismo objetivo que en los Juegos anteriores (SEA Games), es decir, el tercer puesto», dijo Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Erick explicó que en total, el deporte apunta a más de 120 medallas de oro. Sin embargo, después de pasar por el estudio del equipo de revisión, el logro realista que se considera alcanzable es alrededor de 80 medallas. Este objetivo se perseguirá lo más estrechamente posible para mantener la posición de Indonesia en lo más alto de la clasificación.



Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir (segundo a la izquierda) en el Ministerio de Juventud y Deportes

También destacó que el contingente de 996 deportistas se decidió en base a solicitudes de deportes que requerían el máximo apoyo. El gobierno ha aumentado el presupuesto en 66.000 millones de IDR para garantizar la preparación para contingencias.

“Esto (996 deportistas) es según solicitud deporte «Bueno, por eso lo dije, pedí que todos los deportes se tomaran en serio ganar medallas», dijo Erick.

Según sus palabras, los resultados de los SEA Games de 2025 serán una importante base de evaluación para la hoja de ruta del desarrollo deportivo nacional hacia los Juegos Olímpicos de 2028. Por ello, pidió a los 48 deportes que trabajen duro para mantener la dignidad de la nación.

“Pido a todos los deportes participantes que aporten medallas, porque esto es material de evaluación”, subrayó.

Mientras tanto, Jefe de Misión contingente indonesio Para los SEA Games de 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, dijo que su grupo había visitado campos de entrenamiento nacionales en varios lugares. Vio el espíritu de lucha y la gran responsabilidad demostrada por los atletas a través de un duro entrenamiento, alta disciplina y enfoque en lograr logros.

Bayu cree que con este nivel de preparación, Indonesia tiene una gran oportunidad de desempeñarse de manera óptima y lograr los mejores resultados en Tailandia. También invitó al público a brindar apoyo y oraciones para que los deportistas fortalezcan su motivación y mentalidad para competir.