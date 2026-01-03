Indonesia aplica un nuevo código penal que reemplaza la ley de la era holandesa después de 80 años







Indonesia comenzó el viernes a aplicar su código penal recién ratificado, en sustitución del de la época holandesa. derecho penal que gobernó el país durante más de 80 años.

Desde que proclamó su independencia en 1945, el país del sudeste asiático había seguido operando bajo un marco colonial ampliamente criticado por ser obsoleto y desalineado con los valores sociales de Indonesia. Los esfuerzos para revisar el código se estancaron durante décadas mientras los legisladores debatían cómo equilibrar los derechos humanos, las normas religiosas y las tradiciones locales en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo.

El Código Penal de Indonesia, de 345 páginas, conocido como KUHP, se aprobó en 2022. Penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio, se aplica a ciudadanos y visitantes extranjeros y reintroduce penas por insultar al presidente y a las instituciones estatales.

