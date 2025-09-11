Indonesia ahora está bajo Nigeria y Pakistán

Yakarta, Viva – Indonesia ocupó el séptimo lugar en el Informe de Adopción de Cripto Global de Chainalysis Global 2025, por debajo de la tercera posición en el año anterior.

La posición de Indonesia ahora está bajo los Estados Unidos (EE. UU.) Y Vietnam, que también llegaron a los cuatro primeros con India. Pakistán.

Además de los cuatro países, Nigeria Y Brasil también superó a Indonesia entre los diez primeros.

La cadena de la cadena de este año agregó un nuevo subíndice que evaluó las actividades institucionales, especialmente las transacciones valiosas por encima de US $ 1 millón (RP16.4 mil millones).

Los países con ecosistemas financieros maduros como Estados Unidos, India y Brasil tienen un gran estímulo de la participación institucional, incluida la presencia de productos STP Bitcoin ETF.

A los ojos del ejecutivo Tokocrypto Calvin Kizana, aunque todavía sobrevive en los primeros rangos del mundo, esta disminución refleja los desafíos para que Indonesia mantenga el impulso del crecimiento de la adopción activos criptográficos.

«Por el contrario, Indonesia sigue siendo más fuerte en el segmento minorista y Defi, que es precisamente el peso ahora reducido de la metodología. Como resultado, la contribución de Indonesia parece más pequeña a pesar de que las actividades minoristas y Defi siguen siendo enormes», dijo, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Calvin explicó que la disminución de la clasificación no significa que el interés de los indonesios se debilitara.

Según él, Indonesia todavía tiene una base muy sólida en la adopción minorista. La gran población, la alta penetración digital y el interés de los jóvenes en los activos digitales hacen de Indonesia uno de los mercados más potenciales del mundo.

«Esta clasificación es un recordatorio de que Indonesia debe moverse más rápido para fortalecer el lado institucional para complementar el poder minorista establecido», explicó.

Calvin evaluó que hay dos caminos estratégicos para que Indonesia pueda mejorar su posición en el futuro. PrimeroAumento de la participación institucional en el mercado spot doméstico para que el volumen de grandes transacciones esté más registrado.

SegundoAlentando la presencia de productos criptográficos ETF locales para que los inversores institucionales tengan una ruta de inversión segura, transparente y legal.

«Hemos comenzado los pasos concretos presentando el servicio de prestigio de tokocrypto, un servicio premium para apoyar las necesidades de los inversores institucionales y individuos de alto nivel de red. Se espera que este paso fortalezca la contribución de Indonesia a nivel mundial «, explicó Calvin.

Además, aunque su clasificación disminuye, la posición de Indonesia sigue siendo estratégica a los ojos de Global. La potencial integración de la criptografía con los ecosistemas Web3, el soporte de banca digital y una amplia penetración de la tecnología financiera hace que Indonesia aún se calcule como el mercado principal.

«Debemos ser optimistas. Esta disminución de la clasificación no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para alentar el ecosistema criptográfico que es más maduro, inclusivo y la competitividad global», dijo.