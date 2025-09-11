Indomobil enciende la fábrica de automóviles de Nissan nuevamente en RI, este es el destino

Yakarta, Viva – PT Indomobilo El éxito internacional acaba de anunciar un gran paso en el sector automotriz indonesio. Planean reunir un coche Nissan A nivel nacional a través de la adquisición de acciones en PT Nissan Motor Indonesia.

Esta adquisición se llevó a cabo a través de una subsidiaria de Indomobil, PT National Assemblers, que se hizo cargo de casi todas las acciones de Nissan Motor Indonesia. El proceso se describe en la escritura de compra y venta de acciones hechas ante un notario en Yakarta a fines de agosto. Con esto, Indomobil domina cada vez más el mercado automotriz local con marcas internacionales.

Una de las razones detrás del plan de ensamblaje es apoyar a la industria automotriz nacional en rápido desarrollo. Indomobil ve un gran potencial en la producción de automóviles Nissan localmente, lo que puede reducir la dependencia de las importaciones. También se espera que esto cree nuevos empleos para los expertos en el sector manufacturero.

En la carta de divulgación de información presentada a la Autoridad de Servicios Financieros, citado Viva Automotive El jueves 11 de septiembre de 2025, Indomobil explicó que esta adquisición no afectaría significativamente las operaciones diarias de la compañía.

Nissan Serena E-Power en Giias 2025

Sin embargo, esto agregará variaciones en los productos ofrecidos a los consumidores indonesios. El objetivo es claro, a saber, una expansión comercial más amplia en medio de una feroz competencia entre los fabricantes de automóviles.

Los asambleadores nacionales de PT, como nuevo accionista mayoritario, administrarán la asamblea de autos Nissan con estándares internacionales. Esto incluye el uso de tecnología avanzada de Nissan Motor Co., Ltd., quien anteriormente tenía el stock. Este paso se considera estratégico para enfrentar la tendencia de los vehículos ecológicos en el futuro.

Indomobil enfatizó que el propósito de la asamblea local era aumentar la competitividad de los productos Nissan en el mercado indonesio. Con la producción nacional, los precios de venta pueden ser más asequibles para la comunidad. Además, esto respalda los programas gubernamentales para alentar la inversión extranjera en el sector automotriz.

La adquisición de esta acción también incluye la transferencia de activos y conocimientos técnicos del Nissan japonés. Indomobil espera iniciar inmediatamente las operaciones de ensamblaje en la fábrica existente. El objetivo no es solo ganancias, sino que también contribuye al crecimiento económico nacional a través de cadenas de suministro locales.

En documentos oficiales, Indomobil declaró que esta transacción ha cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios. El objetivo a largo plazo es diversificar las líneas de productos, incluidos los últimos modelos Nissan. Se espera que esto atraiga a los consumidores jóvenes que buscan autos de calidad a precios competitivos.