Indomie Soto Banjar contiene un exceso de óxido de etileno en Taiwán, no una exportación oficial de Indonesia

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Alimentos (Bpom) Taruna Ikrar enfatizó que los productos de fideos instantáneos originados por Indonesia encontraron que contenían óxido de etileno que excede el umbral por la autoridad Taiwán no productos de exportación oficiales indonesios.

«Tengo que aclarar que, en nuestra opinión, hemos llamado (representantes) desde Indofood, que no es una distribución de exportación de Indonesia. Ese puede ser el equipaje allí», dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.

Explicó que el estándar global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Mundial de Alimentos (WFA) permitieron el límite máximo para el uso de óxido de etileno en alimentos como máximo 0.1 miligramos por kilogramo (0.1 mg/kg).

En cuanto a Indonesia, dijo, siguiendo los estándares mundiales.

También explicó que otros países incluso dieron tolerancia a 0,7 mg/kg.

«Ahora, siempre y cuando lo trajeron, todavía se le permitía etileno oxidia.

En conclusión, dijo, en Taiwán, en realidad no fue cambiado sino traído por personas.

«Pero sea cual sea su nombre, esta es nuestra atención, la atención de Pom», dijo Taruna.

Por lo tanto, su partido ha coordinado con productores relacionados y autoridades de Taiwán, para ingresar aún más la etapa de aclaración relacionada con la circulación del producto.

«Si es así, no podemos forzarlo porque es un país, lo cual está claro que el cuerpo de POM todavía toma el principio de seguir los estándares existentes», dijo.

El gobierno de Taiwán a través de la Agencia local de supervisión de alimentos y drogas (FDA) informó los hallazgos del contenido de pesticidas y óxido de etileno en un producto popular de fideos instantáneos de Indonesia, a saber Indomie Sabor of Soto Banjar Limau Kuit.

Se considera que el contenido del óxido de etileno no cumple con los estándares establecidos por la autoridad. Según los estándares establecidos en Taiwán, el óxido de etileno en alimentos y bebidas no debe ser más de 0.1 mg/kg. (Hormiga)