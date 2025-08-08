IndoDax enfatiza la necesidad de un largo estudio del discurso de los activos criptográficos para ser reservas del estado

Yakarta, Viva – Discurso Un activo criptográfico específicamente Bitcoin utilizado como una opción para uno de los activos de la Reserva Nacional rehacer y en el centro de atención pública.

Este discurso no puede separarse de la tendencia de adopción de Bitcoin como un almacenamiento de valor a largo plazo llevado a cabo por varios países, uno de los cuales es El Salvador. No solo que, en los Estados Unidos, la integración propuesta de Bitcoin en el Marco de la Reserva Nacional también comenzó a ser arrojada.

Respondiendo a esto, vicepresidente IndodoxAntony Kusuma, dijo que el discurso debería estudiarse seriamente. Porque, el potencial de Bitcoin como parte de los activos estatales es realmente prometedor, especialmente cuando se ve desde su inflación descentralista y resistente.

Bitcoin, Ethereum y otros activos criptográficos.

«Sin embargo, esta no es una decisión que se puede tomar durante la noche. Se necesitan estudios a largo plazo, enfoques basados en datos, así como la participación intersectorial para que las políticas resultantes no solo sean progresistas, sino también responsables y en armonía con los intereses nacionales y la estabilidad económica», se citó a Antony de su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

Dijo que, en este contexto, IndoDax vio la importancia de la sinergia entre los actores de la industria, las autoridades de supervisión e instituciones estatales de gestión de patrimonio, como la agencia de gestión de inversiones de Anagata Nusantara (BPI y Antara).

«Si se hace de manera abierta y colaborativa, este estudio producirá un adaptativo y en armonía con intereses nacionales a largo plazo, agregó.

Además, es necesario enfatizar que esta discusión es conceptual y no se ha convertido en una decisión oficial del gobierno, por lo que no debe usarse como base para la especulación de inversión de ninguna forma.

«Como parte de la industria nacional de la criptografía, alentamos esto a no detenerse en la etapa del discurso, sino seguir a través del diálogo abierto basado en estudios académicos y estrategias económicas nacionales. Esto también está en línea con el espíritu de transparencia y la participación múltiple en el desarrollo de la economía digital indonesia», dijo.

Activos de Bitcoin, Etherium y Crypto.

Los datos de la Autoridad de Servicio Financiero (OJK) muestran que el valor de las transacciones criptográficas en Indonesia hasta mediados de -2025 ha penetrado Rp224.11 billones, con usuarios que alcanzan los 15.85 millones. Esto refleja la adopción que continúa creciendo y se convierte en un indicador de que los activos digitales tienen una posición cada vez más importante en el panorama financiero nacional.

«Consideramos que en el futuro, los activos digitales no solo actuarán como instrumentos de inversión pública, sino que también tendrán un potencial estratégico en el dominio de la política fiscal del país. Sin embargo, todo eso debe estudiarse de manera integral, inclusiva y progresiva», dijo.