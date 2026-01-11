Indodax colabora con KFC para ampliar la base de consumidores

Jacarta – Las oportunidades de colaboración entre industrias están ampliamente abiertas para la industria de activos. cripto- aumentar la alfabetización y la comprensión de las personas a través de experiencias significativas estilo de vida. Una de las colaboraciones fue llevada a cabo por indodax colaborando con restaurantes de comida rápida, kfc Indonesia.

vicepresidente Indodax Antony Kusuma dijo que esta colaboración tiene como objetivo brindar más beneficios a los usuarios al tiempo que introduce criptoactivos a través de un enfoque más cercano a la vida cotidiana.

«A través de esta colaboración, queremos que los usuarios de Indodax experimenten más beneficios, no sólo desde el punto de vista de la plataforma digital, sino también a través de experiencias relevantes para la vida cotidiana, especialmente para las generaciones más jóvenes que son una parte importante del crecimiento del ecosistema criptográfico», dijo Antony, citado en su declaración, el domingo 12 de enero de 2026.

Dijo que se considera que KFC tiene una gran relevancia para el enfoque de Indodax al introducir criptoactivos de una manera más simple, divertida y accesible. Porque, como una marca muy conocida y cercana a los jóvenes.

«Consideramos que una colaboración intersectorial como ésta es un paso realista y relevante para acercar Indodax a sus usuarios, además de demostrar que la industria de los criptoactivos puede colaborar con varios sectores para crear nuevos valores y experiencias», explicó Antony.

Explicó además que, en esta colaboración, Indodax presenta un programa de descuento en paquetes de ahorro de KFC que permite a los usuarios disfrutar de opciones del menú de KFC a precios especiales en toda la red de establecimientos de KFC Indonesia. Este programa de paquete de ahorro colaborativo se extiende del 8 de enero al 25 de junio de 2026, con términos y condiciones aplicables.

Para todos los usuarios de Indodax que tengan una cuenta verificada, tanto nuevos como antiguos, esta promoción se puede disfrutar de inmediato. Los usuarios simplemente deben mostrar una cuenta Indodax verificada y realizar un reclamo a través de la aplicación KFCku o KFCku Web de acuerdo con las regulaciones aplicables.

En esta colaboración, hay dos opciones de paquetes de ahorro especiales disponibles específicamente para usuarios verificados de la aplicación Indodax. La promoción se puede utilizar en todos los establecimientos de KFC Indonesia, excepto en los establecimientos ubicados en el área del aeropuerto.