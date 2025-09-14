IndoDax Boss reveló que esta es la clave para el desarrollo del ecosistema nacional de criptografía

Yakarta, Viva – Director ejecutivo Indodox William Sutanto enfatizó que su partido continuó esforzándose por fortalecer el papel en industria cripto- nacional. Innovación en ecosistema Esta industria continúa siendo alentada.

«Creemos en el futuro, el papel de IndoDax no solo mantiene liquidez, sino que también fomenta la innovación que tiene un impacto en la economía digital de Indonesia», dijo William, citó su declaración, el domingo 14 de septiembre de 2025.

William también enfatizó la importancia de la sinergia con los reguladores y otras partes interesadas. Según él, el desarrollo de la criptografía solo puede crecer continuamente si está respaldado por ecosistemas sólidos y regulaciones claras.

«La colaboración entre los reguladores, los actores de la industria y la comunidad es la clave. IndoDax está listo para ser parte del diálogo activo para crear un ecosistema cripto de indonesio saludable y competitivo», agregó.

Para este compromiso, IndoDax ganó un premio en el evento anual en la CFX Crypto Conference 2025 (Triple C) con el tema ‘El papel de la criptografía en la economía sostenible de Indonesia, la innovación, la resiliencia del mercado y la regulación colaborativa’. IndoDax recibió un premio como miembro con el volumen de transacción más alto durante 2025.

Ilustración de la moneda criptográfica. Foto : Entre/reuters/dado ruvic/ilustración

«Agradecemos a CFX por este premio. Este logro es una prueba clara de que IndoDax siempre está comprometido a presentar una plataforma segura, transparente y de fácil acceso», dijo.

Subani, director de CFX, enfatizó que la apreciación no es solo una ceremonia, sino una representación real del gran tema de Triple C 2025. Según él, este premio es un símbolo de colaboración y aliento para que el ecosistema criptográfico en Indonesia continúe desarrollándose de una manera sana.

Subani explica, el problema economía sostenible Conviértete en un foco importante. Según él, el desarrollo de criptográfico debe dirigirse a una contribución real al desarrollo sostenible, incluida la apertura de espacio para el uso de energía renovable y eficiencia digital.

«Si aumenta la liquidez, el impacto puede extenderse a otros sectores en la economía. Con una gran población, Indonesia todavía tiene un amplio espacio para expandir la adopción de criptografía y fortalecer la competitividad del mercado interno», explicó.

En el caso de que Bappebti recibió especial aprecio por su contribución como una institución gubernamental que fue pionera en la base de las regulaciones. Sin una base regulatoria clara, el ecosistema de comercio de cifrado no se desarrollará como es ahora.