Indodax anuncia prueba de que las reservas alcanzan los 18 billones de IDR, director ejecutivo: forma de transparencia

Jacarta – indodax anunció que la Prueba de Reservas (PoR) había superado los mil millones de dólares o los 18 billones de IDR, según los datos mostrados en la función Prueba de Reservas en CoinMarketCap.

Director ejecutivo Indodax William Sutanto dijo que este logro confirma el compromiso de la empresa con el mantenimiento de reservas. activo 1:1. Así como, fomentar la transparencia que pueda ser verificada por el público a través de datos. en cadena.

«Aunque no es un requisito del gobierno, Indodax tomó la iniciativa de publicar PoR como una forma de transparencia. La información de reserva y las direcciones de billetera relacionadas se pueden rastrear a través de blockchain, para que el público pueda verificar de forma independiente», dijo William, citado en su declaración, el martes 6 de enero de 2026.

Se sabe que la Prueba de Reservas (PoR) es un método de verificación criptográfica utilizado por las plataformas de activos. cripto- para demostrar que la empresa tiene reservas de activos según lo informado. El objetivo es fortalecer la confianza del público en que los fondos de los usuarios pueden cubrirse cuando sea necesario, especialmente durante los períodos de volatilidad del mercado.

CoinMarketCap presenta una función de Prueba de reservas para ayudar a los usuarios a ver la información de transparencia de las reservas de intercambio, incluida la trazabilidad de las direcciones de billeteras públicas y las actualizaciones de datos relevantes.

Indodax también insta a los usuarios a seguir implementando las mejores medidas de seguridad. Entre otras cosas, utilice la autenticación en capas de autenticación multifactor (MFA) y asegúrese de que el dispositivo sea seguro. Tenga cuidado con el phishing y la ingeniería social.

«La transparencia de la plataforma es importante, pero la educación sobre seguridad de los usuarios es igualmente importante. Seguimos fomentando el uso de seguridad en capas y las mejores prácticas para proteger cuentas y dispositivos», añadió William.

Dijo además que el aumento en la Prueba de Reservas (PoR) generalmente refleja dos cosas que a menudo ocurren en una fase de mejora del mercado. En primer lugar, cuando aumenta el precio de los criptoactivos, también aumenta el valor de las reservas registradas en dólares estadounidenses.

En segundo lugar, cuando aumentan las entradas de fondos y la actividad de transacciones, las reservas almacenadas en la plataforma también tienden a aumentar. En otras palabras, un PoR creciente puede estar en consonancia con el fortalecimiento de los precios y una mayor participación en el mercado.

Además, el sentimiento del público hacia las criptomonedas en general parece estar mejorando. Esto suele caracterizarse por un mayor interés de los inversores, un mayor volumen de transacciones y una mayor entrada de fondos en activos digitales, tanto de usuarios minoristas como de grandes actores del mercado.