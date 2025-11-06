Indo Tambangraya distribuye dividendos a cuenta de 836.000 millones de IDR, ¡tenga en cuenta el calendario completo!

Yakarta, VIVA – El emisor operativo de minería y ventas de carbón, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), anunció planes para distribuir dividendo a cuenta año fiscal 2025. La empresa ha reservado fondos por valor de 50,04 millones de dólares estadounidenses, equivalente a Rp. 836,2 mil millones (tipo de cambio estimado de Rp. 16,710 por dólar estadounidense) que se distribuirán a los accionistas. existencias el 26 de noviembre de 2025.

Cada inversor se embolsará unos beneficios de 738 IDR por acción. Datos financieros al cierre de junio de 2025, la utilidad neta atribuible a la matriz ascendió a US$ 90,9 millones.

Las ganancias retenidas y no retenidas ascendieron a 1.410 millones de dólares. El capital total de la empresa se registró en 1.870 millones de dólares.

«Con fecha 28 de octubre de 2025, que fue aprobado por el Consejo de Comisionados de la Sociedad el 31 de octubre de 2025, se notifica que la Sociedad distribuirá dividendos en efectivo a cuenta para el ejercicio 2025», explicó la Secretaria de la Sociedad, Monika Ida Krisnamurti, citada en la Divulgación de Información del jueves 6 de noviembre de 2025.

Hasta el cierre de la jornada del jueves 6 de noviembre de 2025, las acciones de ITMG habían caído un 0,85 por ciento o 200 puntos hasta el nivel de 23.400. Las acciones de ITMG tocaron la zona de 23.350, que fue el punto más bajo durante la sesión de negociación.

El siguiente es el calendario completo para la distribución de dividendos a cuenta de las acciones de ITMG que los inversores deben conocer. Toma nota para no perderte las ganancias.

Fecha Cum Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: miércoles 12 de noviembre de 2025

Fecha Ex-Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: jueves 13 de noviembre de 2025

Fecha acumulada del dividendo en el mercado de contado: viernes 14 de noviembre de 2025

Fecha ex dividendo en el mercado de contado: lunes 17 de noviembre de 2025

Fecha de registro: viernes 14 de noviembre de 2025

Fecha de Pago de Dividendos: miércoles 26 de noviembre de 2025