Indio entre 5 asesinados después del autobús turístico que regresa de los choques de las Cataratas del Niágara en Nueva York







Al menos cinco personas, incluido un ciudadano indio, han sido asesinados cuando un autobús turístico que regresa a la ciudad de Nueva York desde Cataratas del Niágara Con 54 pasajeros se estrellaron en una carretera fuera de Buffalo, según informes de los medios. Los fallecidos fueron identificados como Shankar Kumar Jha, de 65 años, de Bihar; Pinki Changrani, de 60 años, de East Brunswick, Nueva Jersey; Xie Hongzhuo, 22, de Beijing, China; Zhang Xiaolan, 55, de Jersey City, Nueva Jersey; y Jian Mingli, de 56 años, de Jersey City, Nueva Jersey, informó ABC News. El accidente mortal ocurrió en la Interestatal 90 en Pembroke, cerca de Buffalo, a las 12.22 pm (hora local) el viernes según la policía del estado de Nueva York.

El autobús viajaba de regreso a la ciudad de Nueva York después de visitar las Cataratas del Niágara, con 54 personas a bordo, incluidos dos empleados de la compañía de autobuses, dijo la policía. La mayoría de los pasajeros eran indios, chinos o filipinos, Nueva York El soldado de la policía estatal James O` Callaghan dijo durante una conferencia de prensa. Dijo que el autobús viajaba hacia el este cuando «el vehículo perdió el control, entró en la mediana, corrección en exceso y terminó en la zanja». La policía estatal dijo el sábado que el autobús había volcado y salió de la I-90 en el terraplén del sur. El accidente forzó el cierre de la ruta en ambas direcciones.

Los carriles hacia el este, que habían permanecido cerrados en la noche, fueron reabiertos alrededor de las 8.30 p.m., aproximadamente ocho horas después el accidenteY los carriles hacia el oeste reabrieron justo después de las 5 pm, informó The Buffalo News. Varias personas fueron expulsadas o arrojadas por el autobús cuando volcó, según el comandante de la Tropa T de la Policía del Estado de Nueva York, el comandante del Mayor Andre Ray. Ray dijo que cinco personas fueron declaradas muertas en la escena, mientras que muchas todavía están hospitalizadas. Sin embargo, no había otros pacientes en un «estado potencialmente mortal», agregó. El autobús, que transportaba pasajeros de 1 a 74 años, fue operado por M&Y Tour Inc. desde Staten Island, dijo Ray.

Inicialmente, se creía que un niño estaba entre las muertes, pero eso luego se determinó que era falso, dijo Ray. Los investigadores han descartado la falla mecánica y el deterioro o la intoxicación de el conductor Como causas del accidente, informó Buffalo News. El soldado O` Callaghan dijo que todos los pasajeros en el autobús tenían al menos algún tipo de «corte, hematoma o abrasión como lesión». Dijo que el autobús estaba «extremadamente dañado» y que muchos pasajeros habían sido expulsados ​​del vehículo cuando se estrelló. El conductor estaba «vivo y bien», agregó. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado publicado en X, dijo que había sido «informada sobre el trágico accidente de autobús turístico» y que su oficina estaba «coordinando estrechamente» con la policía estatal y otras agencias que respondían al accidente.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente