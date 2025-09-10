Indigo suspende los vuelos de Katmandú hasta las 6 pm en medio de la protesta de Nepal Gen Z







Después de la extensión del cierre del aeropuerto en KatmandúIndigo Airlines emitió el miércoles un aviso de viajes que anunció la suspensión de todos los vuelos hacia y desde Katmandú hasta las 6 pm del 10 de septiembre. Anteriormente, se suspendió hasta las 12 de la tarde de hoy, citando el cierre del aeropuerto de Katmandú debido a la protesta de la Generación Z.

«Tras la extensión del cierre del aeropuerto en Katmandú, todos los vuelos hacia y desde la ciudad permanecerán cancelados hasta 1800 horas el 10 de septiembre», dijo la aerolínea en su comunicado.

Como parte de las medidas de alivio, Indigo también tiene opciones flexibles en reprogramación y cancelaciones para los pasajeros que viajan hacia y desde Katmandú hasta el 12 de septiembre. Esta exención se aplicará a las reservas hechas el 9 de septiembre o antes.

«Si bien las operaciones están en espera, nuestros equipos coordinan activamente con las autoridades relevantes y permanecen completamente preparados para restaurar los servicios tan pronto como se otorgan permisos. Las actualizaciones regulares continuarán compartiéndose a través de nuestro canales oficiales. Le agradecemos su paciencia y cooperación «, se lee en el aviso.

Mientras tanto, en medio de las continuas protestas violentas en Nepal, SpiceJet Airlines canceló el martes todos los vuelos hacia y desde Katmandú para el 10 de septiembre.

Las protestas comenzaron el 8 de septiembre en Katmandú y otras ciudades importantes, incluidas Pokhara, Butwal y Birgunj, después de que el gobierno impuso una prohibición de las principales plataformas de redes sociales, citando preocupaciones de ingresos fiscales y ciberseguridad.

Los manifestantes exigen el fin de la corrupción institucionalizada y el favoritismo en la gobernanza. Quieren que el gobierno sea más responsable y transparente en sus procesos de toma de decisiones. Los manifestantes también exigen la revocación de la prohibición de plataformas de redes socialesque ven como un intento de suprimir la libertad de expresión.

A medida que se montaron las tensiones, la situación se intensificó rápidamente en el suelo. Al menos 19 personas murieron y 500 resultaron heridas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Se impuso un toque de queda en varias ciudades, incluida Katmandú, para controlar la situación.

Mientras tanto, el ejército nepalí anunció el miércoles la imposición de órdenes prohibitorias y la continuación del toque de queda nacional en respuesta a los disturbios intensos impulsados ​​por la protesta liderada por la generación Z en varias partes del país.

En una declaración publicada el miércoles por la Dirección de Relaciones Públicas e Información, el ejército declaró que las órdenes prohibitivas permanecerán vigentes hasta las 5:00 p.m. de hoy. Después de eso, un toque de queda a nivel nacional entrará en vigor a partir de las 6:00 a.m. del jueves, Bhadra 26 (11 de septiembre).

El Ejército señaló que cualquier decisión adicional se tomará en función de la situación de seguridad en desarrollo. El Ejército, en su declaración, también expresó su aprecio por la cooperación del público para ayudar a mantener el orden, al tiempo que ofrece condolencias por la pérdida de vidas y propiedades durante las protestas en curso.

Dos días después de que estalló la violencia en Nepal durante las protestas, se espera que el presidente Ram Chandra Paudel cumpla con los ciudadanos protestantes hoy para obtener una resolución pacífica a la en curso. Movimiento Gen Z en el país a través del diálogo. El llamado a las conversaciones tuvo lugar el martes por la noche, después de que el presidente aceptó la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

En medio de estas quejas, la crisis de empleos en curso de Nepal, con casi 5,000 jóvenes que abandonan el país todos los días para buscar trabajo en el extranjero, se ha sumado a los disturbios.

(Con insumos de agencias)





