IndiGo reanuda vuelos directos Calcuta-Guangzhou después de cinco años







Gigante indio de la aviación Índigo El lunes se reanudan los vuelos directos entre Calcuta y Guangzhou. IndiGo, al emitir un comunicado, dijo que habían reiniciado los vuelos entre Calcuta y Guangzhou, lo que marca la reanudación de los servicios aéreos directos entre India y China después de una pausa de más de cinco años.

Según informó la agencia de noticias PTI, el primer vuelo, operado con un avión Airbus A320, despegó de Calcuta alrededor de las 22:00 horas (IST) del domingo y el vuelo de regreso aterrizó alrededor de las 7:50 horas (IST).

La compañía de aviación afirmó además que el vuelo Calcuta-Guangzhou se operará diariamente.

El director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers, dijo que es la primera aerolínea india que reanuda vuelos diarios sin escalas entre Calcuta y Guangzhou, que es un importante centro comercial. Este servicio de vuelo entre India y China también se centrará en fortalecer el comercio y el turismo entre los dos países.

El director ejecutivo de Indigo afirmó: «Esta operación de vuelo abrirá puertas para que los viajeros e inversores chinos exploren la rica cultura y los mercados en crecimiento de la India».

También añadió: «Esta medida estratégica mejorará los lazos bilaterales, apoyará a las mipymes e impulsará el turismo, la educación y la atención sanitaria en ambos países», según citó la agencia de noticias PTI.

Ampliando sus servicios en China, Indigo también comenzará a operar vuelos entre Delhi y Guangzhou a partir del 10 de noviembre.

Sin embargo, los vuelos directos estuvieron operativos entre los dos países hasta principios de 2020 antes de ser suspendidos debido a la pandemia de coronavirus. Anteriormente, las compañías indias y chinas tenían servicios directos antes de ser suspendidas debido al conflicto entre las dos naciones por el este. Ladakh fila fronteriza.

Tras las recientes iniciativas diplomáticas, la aerolínea ha decidido reanudar los vuelos directos entre los dos países.

Anteriormente, el 23 de octubre, China Eastern Airlines anunció la reanudación de vuelos en su ruta a India. Las aerolíneas anunciaron que las operaciones de vuelos directos entre Shanghai y Delhi comenzarán a partir del 9 de noviembre.

Según informó la agencia de noticias IANS, el servicio entre Nueva Delhi y China de China Eastern Airlines operará tres veces por semana los miércoles, sábados y domingos.

China Eastern Airlines, al emitir un comunicado sobre lo mismo, dijo que «El vuelo de Delhi, MU564, partirá a las 7.55 pm, llegando a Shanghai a las 4:10 am del día siguiente. El vuelo MU563 de Llevar a la fuerza El aeropuerto internacional de Pudong saldrá a las 12:50 p. m. y llegará al aeropuerto internacional Indira Gandhi, Delhi, a las 5:45 p. m. hora local. Los billetes para la ruta ya están a la venta”, cita la agencia de noticias IANS.

(Con aportes de PTI e IANS)





