IndiGo opera 1.500 vuelos los sábados; 95 pc de la red cubierta: Aerolínea







Después de días de interrupciones, Índigo El sábado informó una importante recuperación en su red. La aerolínea operó 1.500 vuelos, restableciendo la conectividad al 95 por ciento de sus destinos, según un comunicado oficial.

Un portavoz de la aerolínea dijo que se estaban realizando esfuerzos para estabilizar completamente las operaciones y agradeció a los pasajeros, el personal y las agencias gubernamentales por su apoyo y paciencia.

El comunicado dice que el viernes, la aerolínea operó poco más de 700 vuelos conectando 113 destinos mientras reiniciaba su red, sistemas y listas.

«Abordando las recientes interrupciones en nuestra red, cancelamos una cantidad significativa de vuelos y ayer operamos poco más de 700 vuelos que conectan 113 destinos. El objetivo principal era reiniciar la red, los sistemas y las listas para que pudiéramos comenzar de nuevo hoy con un mayor número de vuelos, una mayor estabilidad y hay algunos primeros signos de mejora. Hoy, estamos en camino de operar más de 1500 vuelos al final del día. Con respecto a los destinos, más del 95 por ciento de la conectividad de la red ya ha sido se ha restablecido ya que podemos operar en 135 de los 138 destinos existentes en operaciones. Si bien entendemos que nos queda un largo camino por recorrer, estamos comprometidos a recuperar la confianza de nuestros clientes. Nos gustaría agradecer a todos nuestros socios y agencias gubernamentales por su constante apoyo y orientación. Sobre todo, nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes y personal por su paciencia y cooperación en estos tiempos difíciles. Pedimos disculpas una vez más», dijo un portavoz de IndiGo.





