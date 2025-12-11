IndiGo anuncia vales de 10.000 rupias para viajeros gravemente afectados







IndiGo dijo el jueves que había iniciado todos los reembolsos necesarios para los vuelos cancelados durante la reciente interrupción operativa, y agregó que la mayoría de los montos ya han sido acreditados a los clientes, y que los reembolsos restantes se reflejarán en breve. La aerolínea dijo que también se han aplicado reembolsos por reservas realizadas a través de socios de viaje, pero es posible que los pasajeros deban escribir a cliente.experiencia@goindigo.in si sus detalles completos no están disponibles en El sistema de IndiGo.

La aerolínea reconoció que un sector de los pasajeros que viajaron los días 3, 4 y 5 de diciembre quedaron varados durante varias horas en varios aeropuertos y que varios de ellos se vieron “gravemente impactados” debido a la congestión. La aerolínea anunció que ofrecerá vales de viaje por valor de 10.000 rupias a dichos pasajeros, que podrán utilizar para cualquier viaje futuro de IndiGo durante los próximos 12 meses.

Esta compensación se sumará a la cantidad exigida por las regulaciones gubernamentales, que da derecho a los clientes a recibir entre 5.000 y 10.000 rupias, según el tiempo de bloqueo del vuelo si su servicio fue cancelado dentro de las 24 horas anteriores a la salida.

Reiterando su compromiso de restaurar la confianza de los clientes, IndiGo dijo que sigue enfocado en brindar la experiencia segura, fluida y confiable que se espera de la aerolínea.

“Gracias por darnos la oportunidad de servirle nuevamente”, dijo declaración agregado.





