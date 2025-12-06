IndiGo anuncia reembolsos automáticos en medio de las continuas interrupciones de vuelos







A raíz de las recientes perturbaciones, Índigo el sábado anunció que ofrecerá reembolsos automáticos para todas las reservas canceladas y una exención completa de los cargos por cancelación o reprogramación para viajes entre el 5 y el 15 de diciembre.

Esto se produce después de que el Ministerio de Aviación Civil, durante la madrugada del sábado, emitiera un comunicado a la compañía de aviación para garantizar que todos los pasajeros reciban el reembolso del importe de su billete antes del domingo.

El Ministerio de Aviación Civil dijo: “El proceso de reembolso para todos los vuelos cancelados o interrumpidos debe completarse completamente antes de las 8:00 p. m. del domingo 7 de diciembre”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

A continuación, en una publicación compartida en la plataforma de redes sociales X, IndiGo dijo que emitiría reembolsos automáticos y exenciones completas a los pasajeros, sin hacer preguntas.

La publicación de Indigo en la plataforma de redes sociales X decía: «No se hacen preguntas. En respuesta a eventos recientes, todos los reembolsos de sus cancelaciones se procesarán automáticamente en su forma de pago original».

El aerolínea escribió además que «ofreceremos una exención total en todas las solicitudes de cancelación/reprogramación de sus reservas para viajes entre el 5 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025».

Si bien la declaración de Indigo concluyó con una disculpa y agregó que «lamentamos profundamente las dificultades causadas». La indignación en el interior de los volantes sigue siendo mayor, buscando otras alternativas para sus planes de viaje.

El Ministerio de Aviación Civil también ha ordenado a las aerolíneas que no impongan cargos de reprogramación a los pasajeros cuyos planes de viaje se hayan visto afectados por cancelaciones. Enfatizó que cualquier retraso o incumplimiento en el procesamiento de reembolsos invitará a una acción regulatoria inmediata bajo las competencias del Ministerio, informó la ANI.

Para garantizar una resolución fluida de las quejas, se ha ordenado a IndiGo que establezca células dedicadas a la asistencia a los pasajeros y la facilitación de reembolsos. Estas células tienen la tarea de contactar de manera proactiva a los pasajeros afectados y garantizar que los reembolsos y los arreglos de viaje alternativos se procesen sin la necesidad de múltiples seguimientos. El sistema de reembolso automático permanecerá activo hasta que las operaciones se estabilicen por completo.

Además, según el comunicado, el Ministerio ha ordenado a IndiGo que garantice que todo el equipaje separado de los pasajeros debido a cancelaciones o retrasos sea rastreado y entregado a la dirección residencial o elegida del pasajero dentro de las próximas 48 horas. Se ha pedido a las aerolíneas que se mantengan claras comunicación con los pasajeros con respecto a los plazos de seguimiento y entrega y para proporcionar compensación cuando sea necesario según las regulaciones existentes sobre derechos de los pasajeros.

(Con aportes de la ANI)









Fuente