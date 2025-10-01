Indie Eye, EFD, AG Media Board ‘Columbus: Mits and Origins’

Indie Eye Productions, el atuendo ganador del Emmy dirigido por Sergio Guerrero Garzafox, ha unido fuerzas con los estudios EFD de España y los medios AG de México para coproducir el docudrama de cuatro partes «Colón: Mitos y Orígenes» («Columbus: Myths and Origins»).

El proyecto tiene como objetivo reabrir uno de los enigmas más persistentes de la historia: la verdadera identidad de Christopher Columbus.

Combinando el periodismo de investigación, el análisis de ADN y la dramatización cinematográfica, la docuseries examina cuatro teorías competitivas sobre los orígenes de Columbus y el misterio en torno a los títulos que lo otorgan los monarcas católicos.

En el desarrollo, la serie está programada para disparar en 2026 en España, México y Portugal, y cuenta con el 55% de financiamiento ya asegurado.

La serie es producida por Guerrero Garzafox y Joan Carles Martorell en Indie Eye y Georgina Terán y Deme Naranjo de EFD Eye y Efd Studios, con Ricardo Lamas adjuntos como escritor.

Guerrero Garzafox, quien ganó un Emmy del área de Los Ángeles por «Gracias Maestros», dirigirá y servirá como Showrunner.

«Este proyecto se atreve a revisar una figura universal con las herramientas de la investigación moderna y el poder de la narración cinematográfica», dijo Variedad. «Al fusionar una investigación rigurosa con docudrama emocional, ofrecemos al público una forma emocionante de redescubrir la historia».

Indie Eye, con sede en Estados Unidos y México, en palabras de Guerrero Garzafox, «se centra en historias audaces e relevantes internacionalmente que mezclan entretenimiento con series y películas de profundidad culturales e históricas que desafían las narrativas aceptadas y provocan conversaciones globales».

Garzafox ha sido coguionista de la sátira de inmigración «Un día sin un mexicano» y, como showrunner, trabajó en una serie como «Dos Lunas» de Fox y «El Vato» de NBC.

La asociación de coproducción subraya el alcance internacional del proyecto. EFD Studios, una compañía líder de servicios de producción con operaciones en España, México, Colombia y los Estados Unidos, está construyendo actualmente lo que describe como la etapa de volumen LED más grande de Europa en Boadilla del Monte de Madrid.

AG Media, mientras tanto, aporta su experiencia en contenido digital y animación 3D, proporcionando soporte de producción local en México.

Los productores están solicitando incentivos audiovisuales españoles y mexicanos, junto con una sumisión a Creative Europe Media, con el objetivo de completar el financiamiento.

«Columbus: Myths and Origins» se lanzará el 1 de octubre en el Foro de Coproducción y Financiación, parte de Iberserías & Platino Industria 2025.