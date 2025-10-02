Indianapolis Colts All-Pro repentinamente se retira

Esquinero veterano Xavien Howard se unió al Colts de Indianápolis En agosto, cuando realmente necesitaban ayuda secundaria. Comenzó los cuatro juegos para los Colts este año, pero el miércoles decidió dejarlo y retirarse del NFL.

Howard proporcionó una declaración a Omar Kelly del Miami Herald explicando su decisión.

«A lo largo de mi carrera, siempre he jugado fútbol por el amor del deporte», Howard dijo. «Disfruté todo lo que vino con ser parte del NFLFue mi pasión por el juego lo que me llevó. Amo y aprecio el Miami Dolphins por dibujarme y darme la oportunidad de jugar al fútbol profesional. No puedo agradecer al Colts de Indianápolis Suficiente para dejarme seguir viviendo mi sueño, pero mi sueño ahora ha cambiado.

«Me he estado acercando a Dios y pidiéndole que dirija mi camino. Soy un hombre de fe y creo de todo corazón que no comete errores. Él me ha llevado a terminar mi carrera. Ahora estoy poniendo a Dios y mi prioridades primero. Cuando estaba fuera de la familia en 2024, me enamoré de tomar mis hijos, así que hoy ha hecho las actividades y que crecen. de la Liga Nacional de Fútbol «.

Xavien Howard dice que quiere pasar más tiempo con sus hijos

Howard fue una selección de segunda ronda del Miami Dolphins en 2016 y fue primer equipo todos Pro en 2020 y el segundo equipo de todos en 2018. Fuera de ganar un campeonato, Howard ciertamente ha tenido una carrera increíble.

«Mi propósito se ha cumplido en este deporte, pero mis hijos son más importantes para mí que el fútbol», dijo Howard. «He tenido una carrera increíble, y aunque está terminando de una manera única, estoy bien con eso porque por una vez estoy poniendo a mi familia primero y estoy orgulloso y entusiasmado con esa decisión».

Howard fue liberado por el Delfines Después de la temporada 2023 en la que sufrió una lesión en el pie. No estaba en una lista en 2024 y no volvió a la NFL Hasta que firmó con Indianápolis.

Xavien Howard tuvo un día difícil el domingo contra los Rams

Mientras que Howard ha tenido un ejemplar NFL Carrera, estaba luchando esta temporada con los Colts. Según Pro Football Focus, su calificación general de 34.2 fue la última entre 102 rincones calificados. No solo eso, los mariscales de campo opuestos tenían una calificación de pasador de 139.2 al lanzar su camino.

«Evaluaremos a todos en cada juego», el coordinador defensivo de Colts, Lou Anarumo dijo esta semana. «Ciertamente, X es un jugador en el equipo, por lo que ciertamente será evaluado.

«Crédito al Ramas y sus receptores y Matthew. Stafford es uno de los mejores mariscales de campo que han existido y ciertamente dignos de consideración del Salón de la Fama en algún momento. Pero sí, no solo X, sino que todos siempre serán evaluados cada semana en función del rendimiento … no es solo un tipo.

«Siempre echaremos un vistazo a esas cosas y avanzaremos en consecuencia».

Aunque Howard no estaba jugando muy bien, sigue siendo alguien más el Pachos tendrá que reemplazar en la secundaria.