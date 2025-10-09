Indian Railways logra una utilización récord del CAPEX del 56,5 por ciento en septiembre de 2025







Indian Railways ha logrado un hito histórico en gastos de capital (CAPEX) utilización, registrando el 56,5% del total de las subvenciones presupuestarias gastadas en los primeros seis meses del año financiero en curso 2025-26, la utilización a mitad de año más alta jamás lograda por el transportista nacional.

Según datos oficiales, Indian Railways ha utilizado 1.42.487 millones de rupias de la asignación presupuestaria total de 2.52.200 millones de rupias para el año fiscal 2025-26 hasta septiembre de 2025. Este desempeño récord refleja el enfoque continuo de los ferrocarriles en acelerar la expansión de la infraestructura, las mejoras de seguridad y las comodidades para los pasajeros para satisfacer las crecientes demandas de una red de transporte moderna y eficiente.

Según los datos, la utilización de CAPEX ha sido sólida en todos los segmentos principales, lo que refleja un progreso de inversión equilibrado y de base amplia, como el 56% utilizado en obras de seguridad. Se ha gastado un total de 22.286 millones de rupias de la asignación de 39.456 millones de rupias para trabajos relacionados con la seguridad.

Esto incluye proyectos críticos como la expansión de KAVACH, el sistema de protección automática de trenes desarrollado localmente por Indian Railways, junto con renovaciones de vías, construcción de Road Over Bridges (ROB), puentes y mejora de los pasos a nivel. La utilización sustancial a mitad de año subraya el compromiso de Ferrocarriles de garantizar una mayor seguridad operativa y de pasajeros.

Considerando que el 45% se utilizó en aumento de capacidad. Bajo el aumento de capacidad, que incluye nuevas líneas, duplicación, conversión de ancho, electrificación y proyectos de transporte metropolitano. Los ferrocarriles han gastado 49.001 millones de rupias frente a una asignación total de 1.09.986 millones de rupias. Esta inversión continúa impulsando la expansión de la red y los esfuerzos de descongestión, permitiendo un movimiento más rápido de carga y pasajeros y mejorando la conectividad de última milla en todas las regiones.

Además, el 49% del presupuesto se utiliza en servicios al cliente. Centrándose en la comodidad de los pasajeros y la calidad del servicio, los ferrocarriles utilizaron 5.863 millones de rupias de los 12.004 millones de rupias destinados a servicios para los clientes. Los fondos se han dirigido a la modernización de las estaciones, mejoras en las áreas de espera, mejores instalaciones sanitarias y mejoras en los servicios digitales. Esto refleja el creciente énfasis de Ferrocarriles en mejorar la experiencia de viaje en general y alinearse con las políticas del gobierno.Viksite Bharat» visión.

Funcionario informó que el 46% del CAPEX se utilizó en Material Rodante. En el segmento de material rodante, se han gastado 25.948 millones de rupias de la asignación de 56.693 millones de rupias. Esto incluye la adquisición y producción de locomotoras, vagones y vagones modernos, en particular variantes energéticamente eficientes y de alta velocidad que apoyen la transición hacia un ecosistema ferroviario más rápido y ecológico.

Los funcionarios ferroviarios han descrito este logro como un reflejo de las capacidades de ejecución fortalecidas del sector y los mecanismos simplificados de seguimiento de proyectos. El ritmo acelerado del despliegue de CAPEX indica una mejor coordinación entre los ferrocarriles zonales, procesos de licitación más rápidos y una mayor responsabilidad en la ejecución de proyectos.

La utilización récord se produce en un momento en que los Ferrocarriles están impulsando mejoras masivas de infraestructura en el marco del Plan Maestro Nacional PM Gati Shakti, centrándose en la conectividad multimodal, la descongestión de rutas críticas y la mejora de la eficiencia logística.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente