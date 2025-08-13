Indian-Orig Mamdins Strong Strong Lead en la carrera de Mayoral en Nueva York







Las primarias demócratas, Zohran Mamdani Se ha convertido en el favorito en la carrera de alcalde de la ciudad de Nueva York, liderando por un margen significativo en un concurso lleno de cinco personas, informó The Hill el martes (hora local).

Según The Hill, citando una nueva encuesta de Siena College, Mamdani tiene un 44 por ciento de apoyo entre los votantes registrados en Nueva York, lo que lo coloca 19 puntos por delante del ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien viene en segundo lugar con el 25 por ciento. El candidato republicano Curtis Sliwa se realiza con un 12 por ciento, mientras que el actual alcalde Eric Adams obtiene solo el 7 por ciento de apoyo.

Cuomo, quien perdió las primarias demócratas ante Mamdani en junio, y Adams, que saltó las primarias por completo, todavía son demócratas registrados, pero están ejecutando campañas independientes en las elecciones generales, informó The Hill.

Entre los demócratas registrados, Mamdani posee una ventaja dominante, con un 55 por ciento que lo respalda en comparación con el 32 por ciento de Cuomo.

Sliwa domina entre Republicanoscon más de dos tercios que lo apoyan. Mamdani también lidera entre los votantes independientes, aunque por un margen más delgado, 30 por ciento, seguido de Adams con un 20 por ciento, informó The Hill.

Mamdani, un miembro de la Asamblea Socialista Democrático y de la Asamblea del Estado, es el único candidato con una calificación de favorabilidad positiva en la encuesta, con un 46 por ciento favorable a un 32 por ciento desfavorable, un positivo neto de 14 puntos.

En contraste, Cuomo tiene una calificación negativa neta de 17 puntos, Adams 28 puntos y Sliwa 12 puntos, informó The Hill.

Con la fuerte de la ciudad de Nueva York Esbelto democráticoMamdani es ampliamente visto como el favorito en noviembre. Los oponentes están luchando por montar un desafío viable, en parte debido a la oposición dividida.

Cuomo ha instado a los otros candidatos a que se unan detrás de la mejor encuesta en un enfrentamiento frente a Mamdani, una posición que sugiere que las encuestas actualmente lo favorecerían. Sin embargo, tanto Adams como Sliwa han declarado que no tienen intención de abandonar.





