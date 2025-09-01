Indian ONG para obtener el Premio Ramon Magsaysay en noviembre







Una organización india sin fines de lucro que trabaja para la educación de niñas fuera de la escuela en pueblos remotos se encuentra entre los premiados Ramon Magsaysay de 2025, se anunció el domingo. La fundación para educar a las niñas a nivel mundial, ampliamente conocida como ‘educar a las niñas’, es la primera organización india en recibir la Premio Ramon Magsaysay.

Los otros dos ganadores incluyen a Shaahina Ali de las Maldivas por su trabajo ambiental y Flaviano Antonio L Villanueva de Filipinas. Los premiados recibirán un medallón que lleva la semejanza del presidente Ramon Magsaysay, un certificado inscrito con su cita y un premio en efectivo.

‘Educate Girls’, fundada por Safeena Husain, ha estado «abordando los estereotipos culturales a través de la educación de las niñas», dijo RMAF. La 67a presentación del Premio Ramon Magsaysay se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Teatro metropolitanoManila.

