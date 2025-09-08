Indian Navy Band participa en las celebraciones 50 del Día de la Independencia de Papua New







La banda de la Armada de la India participó en el tatuaje militar como parte de las celebraciones del 50 ° Día de la Independencia de Papua Nueva Guinea, dijo el domingo el portavoz de la Marina India.

En una publicación sobre X, el portavoz de la Marina de la India destacó que el Armada india Band obtuvo una amplia apreciación de la audiencia y los dignatarios por sus melodías marciales y melodías indias. Junto con la participación de la banda de la Armada de la India en el tatuaje militar, hubo varias otras naciones que también se unieron, reflejando la unidad, la disciplina y el patrimonio compartido a través del lenguaje universal de la música.

«Como parte de las 50 celebraciones del Día de la Independencia de #papuanewguinea, la banda #indiannavy participó en el tatuaje militar celebrado en Port Moresby. El evento reunió bandas de varias naciones, simbolizando la unidad, la disciplina y la herencia compartida a través del lenguaje universal de la música. La banda de la Marina India presentó un repertorio de un repertorio de tunes martiferos y tunes indios de la audiencia, ganando la audiencia y la audiencia de la audiencia y la audiencia de la audiencia y la audiencia de la audiencia y la audiencia de la audiencia y la audiencia de la audiencia y la audiencia de la audiencia y el audiencia de la audiencia y el audiencia de la audiencia y el público que ganó el audiencia y la audiencia de la audiencia y el público que ganó el público y ganó la audiencia y el público de la audiencia, el público de la audiencia, ganó el audiencia y la audiencia de la audiencia, el público. El portavoz de la Marina escribió en X.

Como parte de las 50 celebraciones del Día de la Independencia de #Papuanewguinea,

el #Indiannavy Band participó en el tatuaje militar celebrado en Port Moresby.

El evento reunió bandas de varias naciones, simbolizando la unidad, la disciplina y el patrimonio compartido a través de lo universal … https://t.co/neo3chxlzu pic.twitter.com/qzs7z1e0qq – Spokaversonnavy (@indiannavy) 7 de septiembre de 2025

El indígena ASW Corvette Ins Kadmatt de la Armada de la India llegó a Port Moresby el sábado para participar en las celebraciones del 50 ° Día de la Independencia de Papua Nueva Guinea, reafirmando la creciente asociación marítima entre India y Papua Nueva Guinea, una declaración oficial de la declaración oficial de la declaración oficial Ministerio de Defensa (Mod) dijo.

La visita de buena voluntad simboliza el compromiso de la India para fortalecer su compromiso con las naciones isleñas del Pacífico bajo la política de la Ley Oriental y promover la paz, la estabilidad y el crecimiento inclusivo en la región del Indo-Pacífico.

Los aspectos más destacados de la visita incluyen la participación de Ins Kadmatt en el desfile oficial del Día de Independencia de PNG y los eventos culturales, honrando así los valores democráticos compartidos y el patrimonio de ambas naciones.

La tripulación del barco se comprometerá con la Fuerza de Defensa de Nueva Guinea de Papua (PNGFD) para explorar las vías de cooperación en seguridad marítima, asistencia humanitaria y operaciones de socorro en desastres. El barco será el anfitrión del Jefe de Fuerzas de Defensa de PNG a bordo para mostrar el viaje de la Armada de la India de ‘Aatma Nirbharta` en defensa, agregó el comunicado.

La visita también sigue el impulso creado por Primer Ministro Narendra ModiLa visita histórica a Papua Nueva Guinea en 2023, donde ambas naciones se comprometieron a profundizar las relaciones bilaterales, expandir las asociaciones de desarrollo y mejorar la cooperación de defensa.

La Armada de la India se mantiene firme en el cumplimiento de su papel diplomático de construir ‘puentes de la amistad’, conectar a las naciones a través de llamadas de puerto de buena voluntad, iniciativas de construcción de capacidad y esfuerzos marítimos colaborativos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente