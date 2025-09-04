Indian-American Amit Kshatriya nombrado como Administrador Asociado de la NASA







Un Amit Indian-American Amit Kshatriya decorado ha sido nombrado como el nuevo administrador asociado de ‘Exploration’ de la NASA, el espacio de los Estados Unidos agencia anunciado aquí.

Kshatriya, un veterano de la NASA de 20 años, fue más recientemente el Diputado a cargo del Programa Moon a Mars en la Dirección de la Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) en la sede de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) en Washington.

El administrador interino de la NASA, Sean P Duffy, nombró el miércoles con el miércoles de Exploration, Amit Kshatriya, como el nuevo administrador asociado de la NASA, el principal papel de servicio civil de la agencia, dijo un comunicado de la NASA.

Nacido en Wisconsin de indio inmigrante Padres, educados en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y la Universidad de Texas en Austin, Kshatriya, es una de las 100 personas en la historia para servir como director de vuelo de control de misión.

Se unió a la NASA en 2003. Kshatriya fue decorada con la Medalla de Liderazgo Sobresaliente de la NASA para acciones como director de vuelo principal para la 50ª Expedición a la Estación Espacial, según su perfil en el sitio web de la NASA.

También recibió un Silver Snoopy, un premio a los astronautas que otorga por un rendimiento sobresaliente que contribuye a la seguridad de los vuelos, por sus acciones como oficial de robótica principal para la misión de demostración de Dragon de Servicios de Transporte Orbital Comercial al Laboratorio Orbitante, agregó.

En su nuevo papel, se desempeña como el funcionario de más alto rango en la agencia y como asesor principal de Duffy, dijo la NASA.

Kshatriya lidera los 10 directores centrales de la agencia, así como los administradores asociados de la Dirección de Misión en la sede de la NASA en Washington. También actúa como director de operaciones de la agencia.

Anteriormente en su papel de diputado a cargo del programa Moon to Mars, Kshatriya fue responsable de la planificación e implementación de programas de las misiones tripuladas a la Luna a través de Artemisa campaña En preparación para la primera misión de la humanidad a Marte.

La promoción de Kshatriya a los mejores rangos de la NASA pone el regreso de Estados Unidos a la luna a través de Artemis en el núcleo de nuestra agencia. La medida ejemplifica la seriedad del presidente Donald J Trump y Duffy sobre devolver a los estadounidenses a la luna y antes de China, según el comunicado.

Amit ha pasado más de dos décadas como servidor público dedicado en la NASA, trabajando para avanzar en el liderazgo estadounidense en el espacio. Bajo su liderazgo, la agencia trazará una visión audaz para regresar a la luna durante el mandato del presidente Trump, dijo Duffy.

El conocimiento, la integridad y el compromiso inquebrantable de Amit con pionero en una nueva era de exploración lo hacen calificado de manera única para liderar a nuestra agencia como administrador asociado. Con Amit continuaremos empujando los límites de lo que es posible, dijo.

La promoción de Kshatriya también indica cómo la administración Trump ve el sector espacial comercial como un motor económico estadounidense, según el comunicado. Al colocar a un líder probado en la cima, la NASA se asociará aún más estrechamente con la industria espacial en auge de Estados Unidos, cultiva la economía espacial y garantizará que el futuro de la exploración se construya en el Estados UnidosSe agregó.

Kshatriya aporta una experiencia operativa y estratégica incomparable al equipo de liderazgo ejecutivo de la NASA, agregó la declaración.

Según el blog de Alumni de Caltech, el padre de Kshatriya, un ingeniero y madre, una química, ambos inmigrantes indios, enfatizaron la importancia de una educación en matemáticas y ciencias.

Él y su esposa tienen tres hijos.

