India y Pakistán intercambian lista de instalaciones nucleares a pesar de vínculos congelados







Continuando con una práctica de más de tres décadas, India y Pakistán intercambiaron el jueves una lista de sus instalaciones nucleares bajo un pacto bilateral que prohíbe a las dos partes atacar mutuamente las instalaciones atómicas. El intercambio de la lista se produjo incluso cuando los lazos entre los dos países siguen congelados luego de cuatro días de hostilidades militares en mayo pasado.

El intercambio de listas se realizó en el marco de un acuerdo sobre la prohibición de ataques contra instalaciones e instalaciones nucleares, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA). Se hizo simultáneamente a través de canales diplomáticos en Nueva Delhi e Islamabad.

“India y Pakistán «Hoy hemos intercambiado, a través de canales diplomáticos, simultáneamente en Nueva Delhi e Islamabad, la lista de instalaciones e instalaciones nucleares cubiertas por el acuerdo sobre la prohibición de ataques contra instalaciones e instalaciones nucleares entre India y Pakistán», dijo el MEA.

El acuerdo se firmó el 31 de diciembre de 1988 y entró en vigor el 27 de enero de 1991. El pacto obliga a los dos países a informarse mutuamente sobre las instalaciones nucleares y las instalaciones que estarán cubiertas por el acuerdo el primero de enero de cada año calendario. «Este es el 35º intercambio consecutivo de listas de este tipo entre los dos países; el primero tuvo lugar el 1 de enero de 1992», dijo la MEA en un breve comunicado.

