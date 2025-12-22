India y Nueva Zelanda concluyen conversaciones sobre TLC; Sectores clave para obtener acceso libre de impuestos.







India y Nueva Zelanda anunciaron el lunes la conclusión de negociaciones por un acuerdo de libre comercio en virtud del cual una serie de productos nacionales de sectores como textiles, calzado, ingeniería y productos marinos tendrán acceso libre de impuestos en Nueva Zelanda.

India no ha otorgado ninguna concesión arancelaria en el sector lácteo, que era una demanda clave para Nueva Zelanda.

Según el pacto, que probablemente se firmará en los próximos tres meses y se implementará el próximo año, Nueva Zelanda se ha comprometido a facilitar inversiones de 20 mil millones de dólares en la India durante los próximos 15 años.

«La eliminación de los aranceles sobre el 100 por ciento de sus líneas arancelarias proporciona acceso libre de impuestos para todas las exportaciones indias», dijo el Ministerio de Comercio.

Este acceso al mercado mejora la competitividad de los sectores intensivos en mano de obra de la India, incluidos los textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, productos marinos, gemas y joyas, artesanías, bienes de ingeniería y automóviles, afirmó.

También dijo que India ha asegurado compromisos en una amplia gama de productos de alto valor. sectoresincluyendo TI y servicios habilitados por TI, servicios profesionales, educación, servicios financieros, turismo, construcción y otros servicios comerciales, abriendo nuevas oportunidades sustanciales para los proveedores de servicios indios y empleos altamente calificados.

El TLC ofrece disposiciones mejoradas de entrada y estadía para profesionales, estudiantes y jóvenes indios, incluidas oportunidades laborales durante los estudios, vías de trabajo posteriores a los estudios, acuerdos de visa específicos y un marco de visa Working Holiday.

También ha abierto Vías de Empleo Calificado a través de una nueva vía de Visa de Entrada de Empleo Temporal para profesionales indios en ocupaciones calificadas, con una cuota de 5.000 visas en un momento dado y una estadía de hasta tres años.

«Esta vía cubre profesiones indias como practicantes de AYUSH, instructores de yoga, chefs indios y profesores de música, así como sectores de alta demanda que incluyen TI, ingeniería, atención médica, educación y construcción, fortaleciendo la movilidad de la fuerza laboral y el comercio de servicios», dijo.

Establecimiento de planes de acción de agrotecnología específicos para kiwis, manzanas y miel, centrados en la mejora de la productividad, la tecnología, la colaboración en investigación, la mejora de la calidad y el desarrollo de la cadena de valor, para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar a los agricultores indios, dijo.

La cooperación incluye el establecimiento de Centros de Excelencia, material de siembra mejorado, desarrollo de capacidades para los productores y apoyo técnico para el manejo de huertos, prácticas poscosecha y cadena de suministro. actuacióny seguridad alimentaria.

El comercio bilateral de mercancías alcanzó los 1.300 millones de dólares en 2024-25, mientras que el comercio total de bienes y servicios ascendió a unos 2.400 millones de dólares en 2024, y el comercio de servicios por sí solo alcanzó los 1.240 millones de dólares, encabezado por los viajes, las tecnologías de la información y los servicios empresariales.

«El TLC proporciona un marco estable y predecible para liberar todo el potencial de esta relación», afirmó.

Las conversaciones sobre este pacto comenzaron en mayo.

El secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, dijo que aunque sólo se celebraron cinco rondas formales para el pacto, ambas partes permanecieron en contacto continuo durante la cierre de negociaciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente