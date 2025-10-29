India y Nepal firman acuerdos clave para fortalecer la transmisión de energía transfronteriza







India y Nepal firmó dos acuerdos importantes para impulsar la cooperación en el sector energético, incluido el desarrollo de nuevas líneas de transmisión transfronterizas de alta capacidad destinadas a mejorar el comercio regional de energía y la conectividad de la red, dijo el Ministerio de Energía en un comunicado oficial el miércoles.

Según el comunicado, los acuerdos firmados entre POWERGRID, una empresa del sector público central de Maharatna (CPSE) de la India, y la Autoridad de Electricidad de Nepal (NEA) cubren la implementación de los sistemas de transmisión transfronterizos Inaruwa (Nepal) – New Purnea (India) de 400 kV y Lamki (Dododhara) (Nepal) – Bareilly (India) de 400 kV, informó la agencia de noticias ANI.

Los acuerdos fueron firmados en Nueva Delhi entre el Ministro de Energía, Recursos Hídricos y Riego de Nepal, Kulman Ghising, y el Ministro de la Unión de India para Fuerza y Vivienda y Asuntos Urbanos, Manohar Lal.

Celebramos hoy en Nueva Delhi una productiva reunión bilateral con SE Kulman Ghising, Ministro de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación de Nepal, para fortalecer nuestra asociación energética. Revisamos el progreso de los proyectos hidroeléctricos y discutimos la conectividad de la red regional para… pic.twitter.com/S06LVggTEB – Manohar Lal (@mlkhattar) 29 de octubre de 2025

Los pactos prevén el establecimiento de dos entidades conjuntas, una en India y otra en Nepal, para desarrollar corredores de transmisión de alta capacidad, informó la ANI. Una vez que el proyectos Una vez completados, se espera que aumenten significativamente el comercio de electricidad entre los dos países, fortalezcan la estabilidad de la red y promuevan el crecimiento económico sostenible en la región.

«En presencia de Shri Manohar Lal y Shri Kulman Ghising, se firmaron acuerdos de empresa conjunta y de accionistas (JV&SHA) entre POWERGRID, una CPSE de Maharatna de la India, y la Autoridad de Electricidad de Nepal (NEA). Estos acuerdos son para la incorporación de dos entidades de empresa conjunta, una en la India y otra en Nepal, para el desarrollo de infraestructura de transmisión de energía transfronteriza de alta capacidad», se afirma en el comunicado.

Los proyectos de sistemas de transmisión transfronterizos propuestos incluyen el desarrollo del enlace de transmisión de doble circuito (Quad Moose) de 400 kV de Inaruwa (Nepal)-New Purnea (India) y el enlace de transmisión de doble circuito (Quad Moose) de 400 kV de Lamki (Dododhara) (Nepal)-Bareilly (India), informó la ANI, citando el comunicado de prensa.

Durante su encuentro, los dos ministros También revisó el progreso de los proyectos hidroeléctricos en curso en Nepal y discutió iniciativas de conectividad de redes regionales destinadas a mejorar la seguridad energética y la integración de recursos de energía limpia.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación en el sector energético, subrayando la importancia estratégica del comercio transfronterizo de electricidad para el crecimiento económico y la transición energética en el sur de Asia.

«La reunión de hoy refuerza el creciente impulso de la cooperación energética entre India y Nepal, basándose en décadas de relaciones diplomáticas y un compromiso compartido con el desarrollo sostenible y la seguridad energética», dice el comunicado.

(Con entradas ANI)









