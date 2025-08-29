India y Japón pueden impulsar el crecimiento global, dice el primer ministro Modi en Tokio







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi subrayó el viernes la creciente importancia de las sólidas relaciones económicas entre la India y JapónLlamando a los lazos un pilar crucial de la asociación bilateral. Hablando en el Foro Económico India-Japón en Tokio, el primer ministro Modi enfatizó las fortalezas complementarias de ambas naciones y el potencial para contribuir conjuntamente a la construcción de un Viksit Bharat (desarrollado India), informó ANI.

En una publicación compartida en su manejo oficial de la Plataforma X, el primer ministro Modi escribió: «Se dirigió a un evento comercial en Tokio. La presencia del primer ministro Ishiba hizo que esto fuera aún más especial, lo que indica la prioridad que otorgamos a los vínculos económicos bilaterales».

Elaboró ​​en Los lazos económicos de larga data de la India Con Japón e identificó sectores clave para la colaboración futura, informó ANI.

«Como lo hicimos en automóviles, recreamos la misma magia en baterías, robótica, semiconductores, construcción naval, energía nuclear», publicó, destacando áreas específicas para una cooperación mejorada.

Maneras de PM También señaló la sinergia entre la destreza tecnológica de Japón y la escala de la India y la fuerza laboral calificada, informó ANI.

«Sinergia tecnológica tecnológica para el poder de la revolución tecnológica de este siglo. Energía verde se enfoca en un futuro mejor. Infraestructura de próxima generación, donde la excelencia de Japón y la escala de la India pueden hacer maravillas. Desarrollo de habilidades y lazos de personas a personas», señaló en X.

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba, quien también se dirigió al foro, expresó su agradecimiento por la visita del primer ministro Modi. Él escribió: «En el Foro Económico Japón-India, le di un saludo y acogí con el primer ministro de la República de la India, Sr. Modi».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Externos (MEA) Randhir Jaiswal Detalles compartidos de las discusiones y conclusiones clave del foro, a la que asistieron líderes empresariales y CEO de ambos países.

Jaiswal declaró que el primer ministro Modi y su contraparte Ishiba se dirigieron al foro. Modi destacó el «potencial significativo de la colaboración de India-Japón en tecnologías de vanguardia, fabricación, inversiones e intercambios de recursos humanos».

«La excelencia de Japón y la escala de la India son una combinación perfecta para Hacer en la India y Viksit Bharat «, dijo el primer ministro Modi, según lo citado por el portavoz de MEA.

El primer ministro también abogó por una colaboración más profunda en las áreas de fabricación, tecnología, innovación, energía verde y desarrollo de habilidades, reiterando que la India de hoy no solo está siendo observada, sino que está siendo considerada por el mundo.

Reflexionando sobre los comentarios del primer ministro Ishiba, Modi dijo: «La excelencia de Japón y la escala de la India pueden crear una asociación perfecta».

También destacó las oportunidades en energía limpia: «Ya sea células solares o hidrógeno verde, existen inmensas posibilidades de asociación. Se ha firmado un acuerdo entre India y Japón sobre el mecanismo de crédito conjunto. Aprovechando esto, la cooperación se puede hacer para construir un futuro limpio y verde».

El primer ministro Modi señaló además los avances de la India en la infraestructura de movilidad y logística, afirmando que Japón e India pueden escalar nuevas alturas en el desarrollo: «Durante la última década, India ha logrado un progreso sin precedentes en la infraestructura de movilidad y logística de la próxima generación. La excelencia de Japón y la escala de la India pueden crear una asociación perfecta».

Destacando la dinámica del talento y la tecnología, el primer ministro Modi dijo: «Japón es una potencia tecnológica, mientras que India es una potencia de talento. La tecnología de Japón y el talento de la India juntos pueden liderar la revolución tecnológica de este siglo».

El primer ministro Modi está en una visita oficial de dos días a Japón, a partir del viernes, para participar en la 15ª cumbre anual de India-Japón.

(Con entradas ANI)





Fuente