India y Corea del Sur inician el primer ejercicio naval bilateral; INS Sahyadri se une







INS Sahyadri llegó al Puerto Naval de Busan en Corea del Sur para participar en el primer ejercicio naval bilateral entre los Armada india y la Armada de la República de Corea (RoKN), dijo el miércoles un comunicado oficial emitido por el PRO de defensa.

La visita es parte del despliegue operativo en curso del INS Sahyadri en el Mar Meridional de China y el Indo-Pacífico, destinado a mejorar la cooperación en defensa y las asociaciones marítimas, dijo.

La Armada de la República de Corea dio una calurosa bienvenida al buque de guerra indio, destacando la creciente asociación estratégica entre la India y Corea del Sur, especialmente en el ámbito naval, añadió.

La INS Sahyadri, una fragata furtiva construida en la India en el marco de la iniciativa Aatmanirbhar Bharat, entró en servicio en 2012. Forma parte de la Flota Oriental de la Armada de la India, con base en Visakhapatnam, y ha participado en diversos ejercicios navales internacionales.

Durante su estancia en Busan, la tripulación del barco participará en las fases portuaria y marítima del ejercicio.

Las actividades durante la fase portuaria incluyen visitas transversales entre los dos marinasintercambio de mejores prácticas, entrenamientos conjuntos y partidos deportivos amistosos.

El comandante del INS Sahyadri también se reunirá con altos funcionarios de RoKN y dignatarios locales, según el comunicado.

Dijo que después de la fase portuaria, el INS Sahyadri y el barco surcoreano ROKS Gyeongnam se harán a la mar para realizar ejercicios conjuntos, centrándose en el trabajo en equipo, la coordinación y el aprendizaje mutuo entre las dos armadas.

El ejercicio refleja la creciente importancia de la región del Indo-Pacífico y el compromiso compartido de la India y Corea del Sur con la paz, la seguridad y la cooperación marítima.

La declaración dice además que el ejercicio bilateral inaugural es el resultado de varios años de discusión y planificación, y marca un nuevo capítulo en los lazos de defensa entre India y Corea del Sur.





