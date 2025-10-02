India y China deciden reanudar vuelos directos a fines de octubre







India y Porcelana Están programados para reanudar los vuelos directos a fines de octubre, luego de las discusiones a nivel técnico entre las autoridades de aviación civil de los dos países para restaurar la conectividad aérea y actualizar el acuerdo de servicios aéreos, informó la agencia de noticias ANI.

El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) dijo en un comunicado de prensa que el acuerdo permite que los servicios aéreos directos que conecten puntos designados en India y China reinicien a finales de este mes, en línea con el horario de invierno. Las operaciones estarán sujetas a decisiones comerciales de los operadores designados y el cumplimiento de todos los requisitos operativos.

«Desde principios de este año, como parte del enfoque del gobierno hacia la normalización gradual de las relaciones entre India y China, las autoridades de aviación civil de los dos países se han dedicado a las discusiones sobre la reanudación de los servicios aéreos directos y finalizan un acuerdo de servicios aéreos revisados», el Algo liberación establecida.

Se espera que la reanudación de vuelos facilite el contacto de personas a personas, fortalezca los lazos comerciales y facilite la normalización gradual de los intercambios bilaterales entre los dos vecinos. Beneficiará particularmente a los estudiantes, turistas y profesionales que viajan entre los dos países. Durante varios años, los viajeros tuvieron que viajar a través de rutas indirectas o tiempos de viaje extendidos entre ambos países.

Los vuelos entre India y China habían sido suspendidos después del enfrentamiento de Doklam 2017 y se vieron afectados por la pandemia Covid-19, que restringió los viajes internacionales. Los lazos entre los dos países empeoraron aún más después del enfrentamiento de Galwan en mayo-junio de 2020. El acuerdo actual señala un deshielo en los lazos y los esfuerzos renovados para normalizar las relaciones después de un período prolongado de interrupción.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitó India en agosto y mantuvo conversaciones con su homólogo indio, S Jaishankar. Ambas partes acordaron reanudar la conectividad de vuelo directo lo antes posible y finalizar un acuerdo actualizado de servicios aéreos durante la reunión. También discutieron la facilitación de visas para turistas, viajeros de negocios, personal de medios y otros visitantes en ambas direcciones.

El ministro de Relaciones Exteriores chino también copresidió la 24ª ronda del diálogo de los representantes especiales sobre la pregunta límite con el asesor de seguridad nacional Ajit Doval y se reunió con el primer ministro Narendra Modi durante su visita india.

Maneras de PM enfatizó que los lazos estables, predecibles y constructivos entre India y China contribuirán significativamente a la paz y la prosperidad regional y global. También destacó la importancia de las fuertes intercambios económicos de personas a personas para la estabilidad bilateral a largo plazo.

(Con entradas ANI)





