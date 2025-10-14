India y Canadá preparan hoja de ruta para impulsar la cooperación comercial, energética y nuclear







India y Canadá han preparado una ambiciosa hoja de ruta para promover los vínculos en áreas de comercio, inversión, minerales críticos, energía y colaboración nuclear civil, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar. Jaishankar hizo estas declaraciones durante sus conversaciones con su homóloga canadiense, Anita Anand.

«Las relaciones bilaterales entre India y Canadá han progresado constantemente en los últimos meses. Estamos trabajando para restaurar y revitalizar los mecanismos necesarios para avanzar en nuestra asociación», dijo. Las relaciones entre India y Canadá tocaron fondo tras las acusaciones del entonces primer ministro Justin Trudeau en 2023 sobre un posible vínculo indio con el asesinato de Hardeep Singh Nijjar.

Sin embargo, ambas partes han iniciado una serie de medidas para reparar los vínculos después de que el líder del Partido Liberal, Mark Carney, se convirtiera en primer ministro tras su victoria en las elecciones parlamentarias de abril. La renovada vitalidad en los vínculos siguió PM Modi conversaciones con el primer ministro Carney al margen de la cumbre del G7 en junio.

