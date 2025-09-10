`India-Us Natural Partners ‘, dice el primer ministro en medio de Trump, comentario







India y los Estados Unidos son socios naturales y los equipos de ambos lados están trabajando para concluir las negociaciones en un acuerdo comercial bilateral, primer ministro Narendra Modi Dicho el miércoles en respuesta a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump que se realizan esfuerzos para abordar las «barreras comerciales» entre los dos países.

El intercambio entre los dos líderes en las redes sociales se ve en gran medida como parte de los esfuerzos de Nueva Delhi y Washington para restablecer sus lazos que presenciaron un estrés creciente en las últimas semanas después de que Trump duplicó los aranceles sobre los bienes indios.

El presidente de los Estados Unidos dijo que estaba ansioso por hablar con Modi en las «próximas semanas» y parecía seguro de que ambas partes podrían sellar el acuerdo comercial propuesto.

«India y los Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales. Estoy seguro de que nuestras negociaciones comerciales allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la asociación India-Estados Unidos», dijo Modi en X.

«Nuestros equipos están trabajando para concluir estas discusiones lo antes posible. También estoy ansioso por hablar con el presidente Triunfo. Trabajaremos juntos para asegurar un futuro más brillante y próspero para nuestra gente «, dijo.

En una publicación sobre Truth Social el martes, Trump dijo que estaba contento de anunciar que India y Estados Unidos continúan negociaciones para abordar las barreras comerciales.

«Espero hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas. ¡Estoy seguro de que no habrá dificultades para llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países!» dijo.

Trump también volvió a publicar los comentarios de Modi sobre Truth Social.

En un desarrollo relacionado después de los intercambios entre Modi y Trump, el Financial Times informó que el presidente de los Estados Unidos ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles de hasta el 100 por ciento de Porcelana e India por su adquisición del petróleo crudo ruso. No hay comentarios oficiales sobre el informe de la administración Trump o del lado europeo.

Ha habido indicios de que ambas partes tienen una serie de compromisos diplomáticos en los próximos días, incluida una visita de una delegación estadounidense de alto nivel a la India para negociar contornos finales de una orden de la Marina India para obtener un lote adicional de aviones de patrulla marítimos de largo alcance de largo alcance P-8i. Los últimos intercambios de Modi-Trump fueron el segundo en los últimos cuatro días.

El 6 de septiembre, Modi «profundamente» apreció la «evaluación positiva» de Trump de la asociación India-Estados Unidos después de que el líder estadounidense elogió la relación «especial» entre las dos naciones y dijo que no hay «nada de qué preocuparse».

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington están en una gran desaceleración después de que Trump duplicó los aranceles sobre los bienes indios a un enorme 50 por ciento, incluidos los deberes adicionales del 25 por ciento para la compra de la India del petróleo crudo ruso. India describió la acción estadounidense como «injusta, injustificada e irracional».

En los últimos días, varios funcionarios de la administración de Trump, incluido el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro han utilizado un lenguaje ofensivo para apuntar a India.

El Big Oil Lobby de la India ha convertido la democracia más grande del mundo en un «centro de refinación masivo y lavandería de dinero de petróleo para el Kremlin», dijo Navarro recientemente.

El martes también, Navarro apuntó a India en una serie de publicaciones en redes sociales.

«Estados Unidos no necesita un comercio injusto con la India. Pero la India necesita desesperadamente acceso a los mercados y escuelas estadounidenses y tiene la intención de continuar llevando empleos a los Estados Unidos», dijo.

El funcionario de la administración Trump también repitió sus acusaciones anteriores de que India está alimentando la maquinaria de guerra de Rusia.

«India alimenta el cofre de guerra de Rusia. India es proteccionista, con aranceles altísimos. Estados Unidos tiene un déficit comercial masivo con India», dijo. Navarro también afirmó que los «aranceles altos del cielo de la India» le están costando sus trabajos a los Estados Unidos. «India compra petróleo ruso únicamente a las ganancias. Esos ingresos alimentan la máquina de guerra de Putin», alegó.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

India recurrió a la compra ruso El petróleo se vendió con un descuento después de que los países occidentales impusieron sanciones a Moscú y rechazaron sus suministros sobre su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En consecuencia, desde solo el 1.7 por ciento de la participación en las importaciones totales de petróleo en 2019-20, la participación de Rusia aumentó a 35.1 por ciento en 2024-25, y ahora es el mayor proveedor de petróleo para la India.





